Стремительно растет число детей с ожирением в России

Число детей с ожирением в возрасте до 14 лет составило 338,5 тыс. в 2018 году, а в 2017 году — 321,6 тыс.

Количество людей с лишним весом растет

Количество детей, страдающих ожирением, увеличилось на 5% в 2018 году.

Количество детей в возрасте от 0 до 14 лет, страдающих ожирением, увеличилось в Российской Федерации в 2018 году на 5% по сравнению с 2017 годом. Об этом свидетельствуют данные Минздрава РФ, опубликованные в статистическом сборнике министерства за 2018 год.

Согласно данным сборника, число детей с ожирением в возрасте до 14 лет составило 338,5 тыс. в 2018 году, а в 2017 году — 321,6 тыс. Всего в 2018 году отмечалось 1311,5 случая на 100 тыс. населения, а в 2017 году — 1252,3 случая.

Наибольшее количество детей, страдающих ожирением, выявлено в Северо-Западном (1547,0 пациентов), Приволжском (1542,1 пациента), Сибирском (1482,0 пациента) федеральных округах на 100 тыс. населения. Лидирующими регионами в СЗФО являются Архангельская область (без Ненецкого автономного округа) и Республика Карелия, в ПФО — Ульяновская и Оренбургская области, в СФО — Алтайский край и Иркутская область. При этом самые низкие показатели зафиксированы в Севастополе (462,7 на 100 тыс.) и Чеченской республике (213,3 на 100 тыс).

В докладе указано, что показатели рассчитаны, исходя из данных о численности населения по состоянию на 1 января 2018 года, и после уточнения численности могут измениться.

Источник: ТАСС