Прокуратура Бердска: если у вас есть третий ребенок, то можете погасить ипотеку за счет государства

Родители, у которых в 2019 — 2022 годах родится третий (или последующий) ребенок, смогут погасить ипотечный кредит за счет господдержки: не более 450 тысяч рублей.

Рассчитывать на 450 тыс рублей могут многодетные в гашении ипотеки

Родители, у которых в 2019 — 2022 годах родится третий (или последующий) ребенок, смогут погасить ипотечный кредит за счет господдержки, сообщает прокуратура Бердска.

Прокуратура Бердска разъясняет, что Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния»внесены изменения.

Родители, у которых в 2019 — 2022 годах родится третий (или последующий) ребенок, смогут погасить ипотечный кредит за счет господдержки.

При определении права на господдержку не учитываются дети, не являющиеся гражданами РФ, а также дети, в отношении которых родитель был лишен родительских прав или в отношении которых было отменено усыновление.

В рамках господдержки предоставляется возможность полного или частичного погашения обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) гражданина в размере его задолженности, но не более 450 тысяч рублей.

Воспользоваться данной мерой господдержки можно однократно, в отношении только одного ипотечного жилищного кредита, направленного на приобретение жилого помещения, жилого дома либо земельного участка под его строительство.

Кредитный договор (договор займа) должен быть заключен до 1 июля 2023 года.