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Чернила каракатицы борятся с раком

09:45 13.08.2019 Фото: pixabay
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По данным ученых, в чернилах каракатицы содержатся меланин, аминокислоты, моносахариды, металлы и ряд других соединений.

Чернила каракатицы борятся с раком
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Сюжет: Онкология

Чернила каракатицы борятся с раком

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В Китае ученые Университета Уханя обнаружили, что чернила каракатицы содержат наночастицы, способные сдерживать рост раковых опухолей у мышей. Об этом сообщает Phys.org.

«Мы нашли натуральные наночастицы из чернил каракатицы, которые могут эффективно обеспечивать иммунотерапию опухоли и фототермическую терапию одновременно», — рассказал порталу один из исследователей.

По данным ученых, в чернилах каракатицы содержатся меланин, аминокислоты, моносахариды, металлы и ряд других соединений. Отмечается, что вместе с облучением данные наночастицы способны почти полностью подавить рост опухоли.

Так, они могут трансформировать иммунные клетки-макрофаги М2 с подавленной противоопухолевой функцией в макрофаги М1, разрушающие злокачественные клетки через фагоциоз (переваривание клетками твердых частиц).

Источник: РБК

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