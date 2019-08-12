Утопленницу вытащили из Гуменки спасатели в Бердске

Бердские спасатели занимаются поиском утонувших в разных районах Новосибирской области

Недалеко от берега Гуменки в районе СНТ «Слава» заметили всплывший труп дачники в Бердске. Об этом они сообщили в полицию. Оперативный дежурный в свою очередь перенаправил сообщение в поисково-спасательный отряд (ПСО), чтобы его сотрудники достали утопленника из реки.

На место отправились спасатели. Тело утонувшей женщины, находившееся в пяти метрах от берега, они транспортировали на берег и передали полицейским, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник поисково-спасательного подразделения ПСО Сергей Козин. Личность утонувшей не установлена, отметил Сергей Валерьевич.