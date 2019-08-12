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Средний чек россиян за поход в магазин уменьшился до 546 рублей

17:00 12.08.2019 Фото: pixabay
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На Урале и в Сибири снизился на 3,1% в обоих случаях, до 559 рублей и до 462 рублей соответственно.

Средний чек россиян за поход в магазин уменьшился до 546 рублей
Средний чек жителя России за один поход в магазин в июле уменьшился

Средний чек жителя России за один поход в магазин в июле уменьшился по сравнению с июнем на 10 рублей (или на 1,8%) и составил 546 рублей, говорится в исследовании холдинга «Ромир», которое имеется в распоряжении РИА Новости.
«Вместе со снижением общего объема повседневных расходов в июле на спад пошел и размер среднего чека. Так, единовременно на кассе россияне оставляли в июле порядка 546 рублей, что на 1,8% меньше, чем месяцем ранее», — говорится в исследовании. Это самое низкое значение индекса с августа 2018 года, когда средний чек составлял 537 рублей.
Президент «Ромира» Андрей Милехин отметил, что сокращение среднего чека в июле связано в первую очередь с сезонным фактором. «За счет удешевления овощей и фруктов и размер среднего чека пошел на спад. Также внесли свой вклад и урожаи с собственных приусадебных хозяйств», — сказал Милехин, слова которого приводятся в сообщении. По сравнению с июлем прошлого года показатель вырос на 3,6%.
В июле средний чек увеличился по сравнению с июнем только в Дальневосточном федеральном округе (на 3,5%, до 650 рублей). На Северо-Западе показатель снизился на 3,2% — до 598 рублей, на Урале и в Сибири — на 3,1% в обоих случаях, до 559 рублей и до 462 рублей соответственно. В Приволжском округе средний чек сократился на 2,3% (до 496 рублей), в Центральном и Южном округах — на 1% в каждом случае (до 601 рубля и до 574 рублей соответственно).
В Москве средний чек в июле увеличился на 0,1% к июню, до 707 рублей, в годовом выражении показатель снизился на 1,9%. В Санкт-Петербурге чек уменьшился на 0,9% к июню (до 698 рублей), но вырос на 1,7% к июлю прошлого года. Средний чек в гипермаркетах РФ в июле 2019 года снизился на 5,9% по сравнению с июнем, в супермаркетах — на 2,3%. В дискаунтерах он вырос на 1,4%, в магазинах традиционной торговли — на 5,7%. В годовом выражении показатель в гипермаркетах сократился на 0,8%, в супермаркетах вырос на 6,1%, в дискаунтерах – на 9,4%, в традиционной торговле – на 10,6%.
Исследование «Ромира» основано на данных потребления 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах страны с населением более 10 тысяч человек. Участники исследования сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой. Данные сканирования в онлайн-режиме поступают в базу исследования.

Источник: РИА Новости

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