Если прекратится внешняя помощь и украинцы будут продолжать уезжать на работу за пределы страны, то эксперты уверены, что скоро.

Страна поддерживается главным образом за счёт внешней финансовой поддержки

Директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон заявил, что страна поддерживается главным образом за счёт внешней финансовой поддержки и её отсутствие может привести к разрушению экономики.

«Пока нас будут поддерживать на игле какой-то, пока нам будут реструктуризировать долги, страна будет как-то справляться», — заявил он в эфире YouTube-канала PolitWera.

Саливон подчеркнул, что если команда нового президента Украины Владимира Зеленского предпримет действия по разрушению промышленности в стране, то это приведёт к стремительному сокращению рабочих мест и приближению конца экономики.

Кроме того, по его словам, Украину ожидают серьёзные трудности в случае окончательной эмиграции трудоспособного населения за границу.

«Люди из страны выезжают достаточно активно и пока ещё пересылают деньги, достаточно много. Это позволяет балансировать в значительной степени платёжный баланс», — пояснил он.

Саливон отметил, что если украинцы окончательно переедут в другие страны и перевезут туда свои семьи, то стране станет намного сложнее поддерживать инфраструктуру.

Ранее глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук призвал власти пересмотреть условия соглашения о зоне свободной торговли с ЕС, чтобы «оживить» экономику страны.

Источник: RT