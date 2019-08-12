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Больше не взрываются снаряды на Ачинском полигоне

14:45 12.08.2019 Фото: Pixabay
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Новые взрывы на военном складе в Ачинском районе прогремели вечером 9 августа.

Больше не взрываются снаряды на Ачинском полигоне
Возгорание на военных складах под городом Ачинск, которое возникло после взрывов боеприпасов

Глава ГУ МЧС по Красноярскому краю отметил, что работы по разминированию отрезка железной дороги, которая проходит рядом со складами, уже завершились.
Возгорание на военных складах под городом Ачинск, которое возникло после взрывов боеприпасов, ликвидировали. Об этом в воскресенье сообщил журналистам глава ГУ МЧС по Красноярскому краю Игорь Лисин.
«Горение там ликвидировано, просто проводятся работы, убеждаются в полной безопасности», — сказал Лисин.

Он добавил, что работы по разминированию отрезка железной дороги, которая проходит рядом со складами, уже завершены. «Возможность такая [движения поездов] есть», — отметил руководитель главка.

Ранее сообщалось, что из-за взрывов на складах четыре поезда 10 и 11 августа будут пущены в объезд опасного участка. Из-за этого поезд № 67 Абакан — Москва прибыл в субботу на станцию Новосибирск-Главный с почти 15-часовым опозданием. Пресс-служба Красноярской железной дороги в субботу сообщила, что пути и контактная линия, поврежденные взрывами, восстановлены.

В первый раз взрывы и пожар произошли на складе в Ачинском районе 5 августа, возгорание было ликвидировано 6 августа. В результате ЧП пострадали 13 человек, один погиб. Из населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 км от места происшествия, эвакуировали более 16 тыс. человек.

Новые взрывы на военном складе в Ачинском районе прогремели вечером 9 августа. По данным Минобороны, детонацию зарядов вызвало попадание молнии, что произошло, по сведениям администрации региона, при разминировании. По последним данным, пострадали 12 человек из поселка Каменка, четверо из них госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Источник: ТАСС

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