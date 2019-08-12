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Не знала «Отче наш»: священник при крещении с силой толкает орущего ребенка в купель

11:00 12.08.2019 Фото: скрин с видео
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«У ребенка царапины на шее и на плече, он теперь всего панически боится, у него истерика», – описывает последствия мать малыша Анастасия.

Не знала Отче наш: священник при крещении с силой толкает орущего ребенка в купель
Скриншот видео читательницы «Фонтанки» Анастасии

Игумен Фотий с силой заталкивает орущего и извивающегося годовалого ребенка с головой в купель. Рядом мечется обезумевшая от страха мать. Так выглядел обряд крещения в гатчинском храме Покрова божией матери в Мариенбурге 10 августа, после которого в полиции появилось заявление.

Как рассказала «Фонтанке» мать пострадавшего малыша Анастасия, таинство крещения было индивидуальным, стоило 3500 рублей и состоялось накануне, 10 августа. Не заладилось оно еще до начала. Священник заявил нам, что так крестит уже 26 лет.

«Перед таинством на пороге церкви нас встретил батюшка Фотий, и спросил у меня: «Отче наш наизусть знаешь? Нет? Причащалась? Тоже нет? Кто ты тогда для ребенка? Зачем его крестить принесла?» – рассказала Анастасия.

То же самое повторилось и с крестным, и другими сопровождавшими Анастасию. Но несмотря на это, собравшиеся решили все-таки провести ритуал и доверить священнослужителю ребенка, о чем неоднократно пожалели. На видео, которое в сети сравнивают с обрядом экзорцизма или действиями фанатиков, батюшка с силой заталкивет сопротивляющегося ребенка в купель и удерживает его.

«Он делал все с болью для ребенка, видел, что он взрослый, что его в такую маленькую купель не погрузить, поливать с головы надо. Но решил делать по-своему. Малыш кричал, вырывался. Я испугалась, подбежала, начала забирать. Сама чуть не загорелась, так как платком потушила свечи у купели», – описала мать.

По её словам, батюшка в ответ порекомендовал не лезть не в свое дело. И поделился опытом: «У меня были случаи, когда дети бились головой и справляли нужду в руках». Но свидетели такой профессионализм не оценили и отправились в полицию.

«У ребенка царапины на шее и на плече, он теперь всего панически боится, у него истерика», – описывает последствия Анастасия. Фото травм она предоставила «Фонтанке» , но от предложенной в полиции медэкспертизы отказалась — не хочет снова травмировать психику малыша.

11 августа, по словам женщины, ей позвонили из Епархии, извинились, и сказали, что отца от службы будут отстранять. Я спросила у позвонившего: «Вы как считаете, на видео – это насилие или это нормальный обряд крещения?» и мне сказали: «Насилие – это мягко сказано».

В понедельник в Епархии состоится беседа с участием матери. Туда же приглашен и Фотий, который видит ситуацию в корне иначе.

«А что собственно случилось-то? Ничего же не случилось, моей вины никакой нет,- заявил он корреспонденту «Фонтанки». – Это просто повышенные эмоции мамы — она оказалась человеком невоцерковленным и не готова к крещению. По правилам православной церкви положено младенца погружать трижды с головой, я это и сделал. Воды младенец не наглотался, о стенки купели не ударился. Я 26 лет служу и всегда стараюсь так крестить».

По словам игумена, ребенок был такого возраста, что его нужно все-таки было окунать в купель, поскольку именно «погружательное» крещение считается настоящим. А поливать чуть-чуть голову можно якобы только в случае смертельной опасности. «Я выполнил свой священнический долг», – объяснил Фотий. Для него такого рода разбирательство в Епархии также будет впервые, хотя жалобы писали и раньше.

Сам священник заявил, что крестит так 26 лет и не видит в своем поведении ничего предосудительного. Он списал резонанс на «повышенные эмоции невоцерковленной мамы».

«Я выполнил свой священческий долг», — приводит слова отца Фотия «Фонтанка.ру».

Как ранее 360ТВ сообщил секретарь Гатчинской Епархии, отец Владимир Глазунов, сейчас грубому священнику до окончания разбирательств запретили проводить богослужения и обряды таинств.

Священник отец Фотий Нечепоренко, который грубо обращался с ребенком во время таинства крещения в Гатчине, не сможет проводить богослужения и таинства до окончания разбирательств. Как рассказал «360» секретарь Гатчинской епархии отец Владимир Глазунов ранее на мужчину уже жаловались.

«Архиереи, все, кто это видел, все сотрудники пребывают в некотором шоке. Были некоторые моменты, жалобы на него. Но они были незначительные ранее», — заявил собеседник.

Он добавил, что отца Фотия не отстранили от службы, а наложили запрет на проведение богослужений и таинств. Это мера временная. Окончательное решение по данному вопросу будет приниматься после выяснения всех обстоятельств инцидента.

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От редакции

Как вашего ребенка крестили?

Аноним, 12 августа 2019 11:29
А кто сказал, что еврейский бог добрый?
Почитайте тексты ветхого завета - там не только царапины и синяки - целые народы ушли в небытие согласно его священной воле.
Аноним, 12 августа 2019 11:37
В прошлом году крестили внучку-ей был 1 годик. Это тоже было что-то... Целый час слушали нравоучения.Всех присутствующий (кроме нас еще крестили 3 маленьких детей) спрашивал про молитвы,знаем ли мы их, знают ли молитвы крестные. Дети маленькие,плачут,а он,как и не слышит.Такое равнодушие и бездушие ко всем присутствующим!!! Тоже было желание уйти,но решили остаться. Внучка на протяжении всего времени плакала,а потом когда ее забрали у матери,началась истерика.И все это длилось 2 часа. Такое впечатление сложилось,что он этим наслаждался,специально тянул время. Много лет назад я крестила сына и сама покрестилась в Н-ске, все было совсем по-другому. Что изменилось то сейчас? Почему такое отношение у них стало к народу?
АнтиЯ, 12 августа 2019 11:54
правильно, надо сразу сертификат выдавать и крест вешать, а то развели тут неудобство....
Аноним, 12 августа 2019 11:37
Кстати, Как можно истолковать фразу «Иже еси на небесех»?
Получается, что молящийся сомневается в том, что на небесах существует бог - «Если ты есть на небесах».
И так далее - в каждой строке смысловой подлог.
верующий, 12 августа 2019 11:59
Хотели вкусить церковного мракобесия - наслаждайтесь и не жалуйтесь! Вот она ваша РПЦ в своём истинном свете. Вы для них - рабы божие, и обращаются с вами как с рабами. Нравится РПЦ - тогда терпите и получайте удовольствие от этих хамов.

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