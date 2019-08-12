Кофе без сахара снижает риск онкологии

По статистике, первых гораздо больше — 54% людей в среднем выпивают по три чашки бодрящего напитка каждый день. Но полезно ли это?

Повышение артериального давления очень частое последствие кофе

Люди делятся на два типа: одни пьют кофе литрами, другие являются его ярыми противниками. По статистике, первых гораздо больше — 54% людей в среднем выпивают по три чашки бодрящего напитка каждый день. Но полезно ли это? И что вообще происходит в телом, когда пьёшь кофе каждый день? Об этом пойдёт речь в материале.

Кофе улучшит настроение

Исследователи доказали, что у кофе есть один довольно приятный эффект — он улучшает настроение. В этом «виноват» кофеин в составе бодрящего напитка. Его потребление воспринимается головным мозгом как позитивное действие, включая улучшение мозговой деятельности, внимание, концентрации и настроения.

Поэтому кофе неплохо пить при депрессии. Учёные уверяют, что это может снизить риск самоубийства.

Снижается риск онкологии

Онкологические заболевания можно назвать бичом 21 века. Но если пить кофе, то можно снизить риск развития этих недугов. Кофе каждый день также снижает риск развития диабета второго типа, болезни Паркинсона, деменции, цирроза и слабоумия. Однако стоит помнить, что он полезен только в том случае, если пить его без сахара.

Кофе улучшает память

Кофеин благотворно сказывается на бдительности, внимании, концентрации и настроении. Мы уже об этом упоминали. Но также кофе помогает улучшить память, что особенно полезно для пожилых людей, так как с возрастом эти функции угасают.

Улучшает спортивные результаты

Спортсменам полезно пить кофе, так как это позволяет улучшить спортивные достижения. При этом бодрящий напиток ни в коем случае нельзя назвать допингом. Однако кофеин влияет на улучшение физических характеристик, особенно в упражнениях на выносливость. Поэтому желательно пить кофеин перед длительными тренировками. К тому же кофе избавляет от усталости, увеличивая концентрацию и внимание на тренировках.

Повышается уровень холестерина

Но у кофе есть и определенные недостатки. Если пить его каждый день, то велика вероятность, что у вас поднимется уровень холестерина. Особенно это касается кофе, который приготовлен при помощи френч-пресса, перколятора. Суть в том, что в таком бодрящем напитке больше кафестола, который и имеет свойство увеличивать уровень холестерина. А это, в свою очередь, влияет на сердечно-сосудистую систему.

Беспокойные состояния

Не нужно думать, что приём кофе может пройти абсолютно бесследно. Например, от его регулярного употребления могут развиться тревожные состояния, беспокойный сон, бессонница. Зависимость от кофеина — наиболее частое последствие, а его итогом является головная боль. Из-за передозировки даже реален летальный исход. Поэтому важно не злоупотреблять кофе.

Повысится кровяное давление

Повышение артериального давления очень частое последствие кофе. Как правило, оно кратковременное. Но если пить кофе каждый день, то реально развитие постоянных проблем. Поэтому стоит помнить, что во всём нужно соблюдать меру. В том числе это касается и потребления бодрящего напитка.

Источник: МедикФорум