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Розыск «Лиза Алерт»: мужчина в боксерах пропал в СНТ «Березовая роща»

20:43 10.08.2019 Фото: Лиза Алерт
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Утром пошел в туалет. И исчез. После болезни 36-летний Дмитрий Пунгин ведет себя как взрослый ребенок.

Розыск Лиза Алерт: мужчина в боксерах пропал в СНТ «Березовая роща»
Приметы: рост 175-178 см, волос темно-русый с рыжим отливом, глаза карие. Одет в серую футболку, трусы-боксы синего цвета, черные резиновые сланцы

Прямо сейчас ищем 36-летнего Дмитрия Пунгина. Из-за пережитой тяжелой болезни мужчина плохо воспринимает действительность, стал как большой ребенок, ему нужен срочный прием лекарств. Через три дня без препаратов может возникнуть жизни угрожающая ситуация. Не агрессивен.

Рано утром 5 августа вышел в туалет на даче в СНТ «Березовая роща» и исчез. Родные долго искали сами, долго ждали принятия заявления в полицию, вышли на нас только сегодня. Есть (пока неподтвержденная) информация, что уехал на автобусе в Новосибирск, возможно, по дороге оделся (нашел одежду, дали одежду).

Приметы: рост 175-178 см, волос темно-русый с рыжим отливом, глаза карие. Одет в серую футболку, трусы-боксы синего цвета, черные резиновые сланцы. Несвязная речь, нарушена моторика (на походке не сказывается). Всегда боялся потеряться.

Наши ребята с шести утра прочесывают СНТ, клеят ориентировки, ищут свидетелей.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просим обратиться на горячую линию отряда «Лиза Алерт» — 8 800 700 54 52 или по номеру 112. Звонки на оба номера бесплатны.

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