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На пикет в поддержку честных выборов в Москве вышли 350 человек в Новосибирске

17:11 10.08.2019 Фото: vk.com/teamnavalny_nsk
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В Москве протестная акция должна состояться 10 августа на проспекте Сахарова. Об участии в ней заявили многие известные россияне.

На пикет в поддержку честных выборов в Москве вышли 350 человек в Новосибирске
Более 300 новосибирцев поддержали акцию протеста в Москве

Новосибирский штаб Навального начал согласованный пикет в 13:00 по местному времени. Пресс-секретарь главы местного штаба Навального Кристина Жданова рассказала РБК Новосибирск, что в акции приняло участие 350 человек.

«Мы не ожидали такого количества людей, потому что Москва мало кого интересует в Новосибирске. Тем более, нашего независимого кандидата допустили. Поэтому пикет был согласован только на 50 человек», — рассказала Жданова.

В ГУ МВД по Новосибирской области и городской администрации на момент написания материала не смогли предоставить информации о количестве участников пикета.

По итогам акции пикетчики выдвинули требования к мэрии Москвы о допуске независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму, об отставке мэра Москвы Сергея Собянина и о предоставлении свободы задержанным ранее в Москве участникам протестов и независимым кандидатам.

В Москве массовые акции протеста, закончившиеся задержаниями участников, прошли 14, 20, 27 июля и 3 августа. Причиной стало несогласие независимых кандидатов в Мосгордуму с позицией Мосизбиркома, представители которого якобы выявили большое число недействительных подписей избирателей в поддержку оппозиционеров. Независимые кандидаты считают, что таким образом их намерено не допускают до участия в выборах.

В ответ на действия властей представители штаба Навального анонсировал всероссийскую акцию протеста 10 августа. В Москве протестная акция должна состояться на проспекте Сахарова. Об участии в ней заявили многие известные россияне.

Источник:  РБК

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