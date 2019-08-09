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Таинственная болезнь превратила в шар тело 19-летнего жителя Индии

17:30 09.08.2019 Фото: dailymail.co.uk
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Первые симптомы появились у него в 7 лет. Тогда родители отвели ребенка в больницу, однако врачи не смогли найти причину происходящего. С тех пор живот Кумара только продолжал расти, вызывая боли.

Таинственная болезнь превратила в шар тело 19 летнего жителя Индии
Живот раздулся до аномальных размеров

Молодой индиец Суджит Кумар страдает от загадочной болезни, из-за которой его живот раздулся до аномальных размеров, пишет Daily Mail.

По словам 19-летнего юноши, первые симптомы появились у него в семь лет. Тогда родители отвели ребенка в больницу, однако врачи не смогли найти причину происходящего. С тех пор живот Кумара только продолжал расти, вызывая боли.

Юноша отметил, что никаких сопутствующих заболеваниям ЖКТ симптомов — тошноты, рвоты, диареи — у него нет. Медики выдали ему направление на эндоскопию в Нью-Дели, однако денег на поездку в столицу собрать пока не удалось. Сейчас Кумар пытается вести обычный образ жизни и нашел работу механика на велосипедном заводе.

«Мне нравится ходить на работу. Мои коллеги никогда надо мной не смеются», — признался молодой человек.

25 мая хирурги в Индии нашли в желудке мужчины, пожаловавшегося на боли в животе, семь ложек, две зубные щетки, две отвертки и нож.

Источник: Известия

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