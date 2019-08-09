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Южные Курилы присвоила Япония на сайте Олимпиады-2020

15:45 09.08.2019 Фото: pixabay
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На интерактивной карте нанесены точки, через которые пройдет маршрут олимпийского огня по территории страны. В ее составе обозначены российские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.

Южные Курилы присвоила Япония на сайте Олимпиады 2020
Южные Курилы

На официальном сайте летней Олимпиады 2020 года появилась карта с маршрутом олимпийского огня: Южные Курилы, принадлежность которых Токио оспаривает у Москвы, изображены как часть Японии.

Российские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи (Южные Курилы) изображены как часть Японии на официальном сайте Олимпийских игр 2020 года.

На интерактивной карте нанесены точки, через которые пройдет маршрут олимпийского огня по территории страны. Кликнув на участок карты, можно рассмотреть конкретные населенные пункты, где запланированы праздничные мероприятия в честь предстоящих Игр. Участок с Южными Курилами увеличить при этом нельзя.

Япония много лет оспаривает принадлежность Курильских островов. Этот вопрос связан с итогами Второй мировой войны и подписанием мирного договора между двумя странами.

Япония добивается возвращения четырех островов, называя их своими северными территориями. Позиция Токио заключается в том, что мирный договор не может быть заключен без решения территориального вопроса. Россия, напротив, настаивает, что сначала должен быть подписан договор и лишь тогда можно возобновить обсуждение территориальных претензий Японии.

Токио всегда болезненно реагирует на действия Москвы в отношении Курил. Так, недавно Япония выразила протесты России из-за учебных стрельб в районе Кунашира и визита премьер-министра Дмитрия Медведева на Итуруп.

В ответ российский МИД вызвал для объяснений японского посла Тоёхиса Кодзуки и вручил ему ноту протеста из-за японцев, участвующих в программе безвизовых обменов с населением Курил.

Комментарии Японии «граничат с попыткой вмешательства во внутренние дела России», заявили послу в МИДе. А также напомнили, что Курильские острова считаются суверенной территорией России по итогам Второй мировой войны.

В 2020 году в Токио пройдет летняя Олимпиада с 24 июля по 9 августа.

РБК обратился за комментарием к официальному представителю МИД России Марии Захаровой.

Источник: РБК

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От редакции

Это вызов?

Аноним, 09 августа 2019 16:21
Надеюсь, наши олимпийцы, не дожидаясь традиционной дисквалификации за допинг, воспользуются протянутой рукой дружбы из Японии и всей командой в знак протеста откажутся от участия в Олимпиаде - 2020
Аноним, 09 августа 2019 16:45
в принципе. не удивлюсь,если Курилы уже сейчас окажутся проданными по секретному договору, только публичным это сделают после "трансферта" Путина..
недоверие к путинским у меня просто абсолютное,думаю, они в погоне за баблом вполне могут и территориями торговать, причем вместе с нашими людьми,на которых кремлевским просто наср...ть ...

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