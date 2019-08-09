60-летие отмечает 9 августа мэр Бердска Евгений Шестернин

Евгений Анатольевич уже почти 4 года руководит городом после избрания на пост главы депутатским голосованием. Полжизни он работает в органах власти. Хотя был летчиком.

Мэр Бердска Евгений Шестернин

Евгений Шестернин избран мэром Бердска 26 ноября 2015 года, путем тайного депутатского голосования. Он победил в выборах с результатом в 16 голосов из 21. Шестернин получил наивысший бал во время тестирования по знаниям законодательства и управленческой работы, оставив позади 11 соперников. 1 декабря Евгений Анатольевич приступил к своим обязанностям.

Напомним, что Шестернин стал первым мэром выбранным по новой схеме — путем голосования среди народных избранников. Накануне губернатор отменил прямые выборы главы города всеобщим народным голосованием.

справка

Евгений Анатольевич Шестернин. Родился 9 августа 1959 года. Женат. Имеет взрослых детей сына и дочь.

После окончания школы поступил в Егорьевское училище гражданской авиации. Закончил его и по распределению попал на новосибирское предприятие, где летал на вертолете МИ-2.

С 1981 по 1983 годы работал борттехником в Новосибирском авиационном учебном центре. Затем трудился на заводе «Экран» в должности машиниста холодильных установок.

С 1987 года занимался общественной деятельностью в комсомольской молодежной бригаде. Там-то и проявились лидерские качества Шестернина. Через некоторое время он стал секретарем райкома комсомола, а затем и обкома. Но перестройка заставила закончить политическую карьеру и перейти в реальный сектор экономики.

В 1990 году Шестернин окончил Новосибирский электротехнический институт. 13 лет проработал в администрации Заельцовского района заведующим отделом социально-экономического развития и новых форм хозяйствования, заместителем главы района. Курировал вопросы экономики и потребительского рынка.

28 апреля 2007 года назначен заместителем начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии, начальником управления потребительского рынка мэрии.

В 2010-м назначен главой Заельцовского района. После объединения нескольких районов стал замглавы Центрального округа Новосибирска.

В свободное время увлекается гравюрой и катанием на горных лыжах. Имеет звание кандидата в мастера спорта по вольной борьбе.

С днем рождения!

Уважаемый Евгений Анатольевич, мы искренне поздравляем вас с юбилеем. Не случайно Ваш день рождения приходится на День строителя. Мы убеждены, что все Ваши помыслы связаны с созиданием на благо Бердска и его жителей.

Вас знают как авторитетного руководителя, по праву заслужившего уважение среди коллег и горожан. Ваше умение добиваться поставленных целей – качества, которые отличают профессионала высокого уровня. Вас отличают глубокие знания, прекрасные организаторские способности, умение работать на достойный результат. Вы обладаете важным, сегодня особо востребованным качеством – государственным подходом к делу, которому Вы служите.

Деятельность главы города крайне важна для решения приоритетных задач, повышения благосостояния и комфортного проживания жителей, развития экономики и поддержания порядка. Благодаря Вам наш город с каждым днем становится все удобнее и краше.

Юбилей в жизни каждого человека олицетворяет собой прекрасный союз приобретенной с годами житейской мудрости, профессионализма, ценного багажа знаний и энергичности, работоспособности, уверенности в своих силах. Этого у Вас, Евгений Анатольевич, не отнять!

В этот праздничный для Вас день желаем бодрости, неисчерпаемого запаса физических и духовных сил для осуществления всех Ваших замыслов, больших успехов в работе, новых проектов и идей, надежной команды единомышленников.

Пусть удача сопутствует Вам во всех делах, жизненный оптимизм и хорошее настроение никогда не покидают Вас, а каждый день дарит Вам мир, гармонию и счастье! Будьте счастливы и дарите возможность быть счастливым каждому из жителей нашего замечательного, живописного Бердска! Пусть наш город только процветает, а каждый, кто приезжает к нам, восхищается его чистотой и уютом! Пусть любовь и тепло родных, поддержка и понимание соратников и коллег сопутствуют вам всегда. Доброго Вам здоровья на долгие годы!