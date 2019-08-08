Жуткие практики: женское обрезание, клизма из табачного дыма, ртутная ванна

Предполагалось, что отверстие в черепе позволит выйти злым духам из тела человека

Нам безумно повезло жить при современной медицине, которая не приемлет страшных практик. А ведь когда-то люди в попытке спасти жизни подвергали себя настоящим мучениям. МедикФорум решил вспомнить о действительно жутких медицинских практиках из прошлого.

Кровопускание

Эта жуткая медицинская практика существовала на протяжении не одного тысячелетия. Она заключалась в том, что врач «пускал кровь» живому пациенту. Медик брал ланцет, нож, бритву или любой острый предмет, которым разрезал вену на руке (чаще всего) пациента. Кровь сливали в ведро.

Это делалось для того, чтобы вылечить у него какую-либо болезнь. Иногда это действительно помогало, но чаще всего причиняло только вред. Человек получал истощение организма и падение иммунитета. Не говоря уже о тех мучениях, которым подвергался пациент.

Уменьшение груди

Древние люди были довольно жестоки, если посмотреть на современную медицину. В Индии очень любили пластическую хирургию по уменьшению груди. Для этого использовали камни, ножи и другие предметы, которыми удаляли плоть. Причём без каких-либо обезболивающих. Первые данные о подобной медицинской практике появились в 7 000 году до нашей эры.

Трефинация

Эта медицинская практика всех времен заставит вас ужаснуться. Она представляла собой просверливание отверстия в голове человека и изучение его мозговой ткани. Ещё в эпоху неолита стали применять трефинацию. А древние греки изобрели целую науку, посвящённую жуткой медицинской практике. Процедура очень часто применялась для того, чтобы спасти жизнь пациентов, раненных на поле боя: просто сливали кровь после травмы на мозгу, что облегчало его состояние. Затем эту медицинскую практику стали использовать для «освобождения от демонов» одержимых людей. Предполагалось, что отверстие в черепе позволит выйти злым духам из тела человека.

Женское обрезание

Женское обрезание было очень популярно на протяжении целых веков. Уже в 500 году до нашей эры Геродот описал эту жуткую медицинскую практику. Она проводилась по разным причинам и могла заключаться в разных подходах. Например, могли отрезать кончик клитора, а могли его полностью удалять. Была даже такая процедура, которую называли «обрезание фараонов», когда удаляли клитор и половые губы. Оставшуюся плоть просто сшивали над влагалищем, оставляя небольшое отверстие для мочеиспускания и освобождения менструальной крови.

Обратное обрезание

Это восстановление обрезанной крайней плоти у мальчиков и мужчин, которое существовало с древних времен. Люди считали, что удаление крайней плоти может навредить социальным отношениям, поэтому придумали обратное обрезание, которое позволяет вернуть её на место. Верхнюю плоть за головкой обрезанного полового органа захватывали, растягивали до тех пор, пока она не закрывала головку, а затем связывали. Затем кожу, покрывающую член прямо перед лобком, надрезали по кругу для тех пор, пока он не обнажался и стягивали кожу по направлению к головке. А перед лобком должна была вырасти новая кожа.

Клизмы из табачного дыма

Эта жуткая медицинская практика существовала в 17 и 18 столетии. Врачи мягко вдували табачный дым в задний проход пациента. Изначально это делалось для того, чтобы реанимировать утопленников. А если это не работало, то начинали делать искусственное дыхание. Но позже медицинскую практику стали применять для лечения брюшного тифа, болей в животе и других заболеваний.

Ртуть

В 1920-х годах ртуть стали использовать для лечения сифилиса. Пациента опускали в этот жидкий металл, пытаясь его вылечить, хотя знали, что это причинит страдальцу боль, а возможно, и смерть. Вы думаете, что это варварство, но сами больные считали, что ртуть — лучше, чем сама болезнь.

Источник: МедикФорум