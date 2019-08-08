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Граффити в честь 75-летия Победы рисуют на 5-этажке в Бердске

18:37 08.08.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Художник с помощью автовышки ко Дню города изобразит фронтовика с девочкой на торцевой стене дома №1А на ул. Островского.

Граффити в честь 75 летия Победы рисуют на 5 этажке в Бердске
Граффити скоро появится на на стене панельной 5-этажки

Сегодня, 8 августа, художник-граффитист начал разрисовывать торцевую стену дома №1А на ул. Островского в Бердске. Накануне он нанес эскизы. По завершении работы на панельной пятиэтажке появится картина фронтовика с девочкой в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Художник работает с помощью автовышки. Пока он грунтует поверхность для будущего рисунка. Мэрия Бердска одобрила проект, который реализуется на средства городского гранта. Предполагается, что завершенная картина на доме появится ко Дню города.

Подробности — в ближайшее время.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», граффити украшает торец дома №33 на ул. Ленина. Его нарисовали в 2017 году в рамках проекта «Читай, любимый город». Рисунок девушки с книгой под зонтом высоко оценил профессиональный граффитист Сергей Клочков, изобразивший Стива Джобса на гостинице «Центральной» в Новосибирске  — работа европейского уровня.

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От редакции

Бердск станет привлекательнее?

Аноним, 08 августа 2019 19:01
Ну можно было бы и фамилию назвать художника, и в том числе который и девочку рисовал, а то только полупокеры из администрации на слуху
Аноним, 08 августа 2019 19:03
НВР:
Да
Аноним, 08 августа 2019 19:04
Хорошо, что на Кремле звезду нарисовал, а не двуглавого. И без власовского флага обошлось.
А главный символ Победы - Красное Знамя со звездой, серпом-и-молотом сегодня никого не заставишь нарисовать - не вписываются в формат либеральной путинской эпохи.
Аноним, 08 августа 2019 19:04
НВР: Если разрисует цветными красками - то да.
Raven, 08 августа 2019 21:24
По мне так хоть все торцы в Бердске разрисуйте, все красивей будет

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