Граффити в честь 75-летия Победы рисуют на 5-этажке в Бердске

Художник с помощью автовышки ко Дню города изобразит фронтовика с девочкой на торцевой стене дома №1А на ул. Островского.

Граффити скоро появится на на стене панельной 5-этажки

Сегодня, 8 августа, художник-граффитист начал разрисовывать торцевую стену дома №1А на ул. Островского в Бердске. Накануне он нанес эскизы. По завершении работы на панельной пятиэтажке появится картина фронтовика с девочкой в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Художник работает с помощью автовышки. Пока он грунтует поверхность для будущего рисунка. Мэрия Бердска одобрила проект, который реализуется на средства городского гранта. Предполагается, что завершенная картина на доме появится ко Дню города.

Подробности — в ближайшее время.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», граффити украшает торец дома №33 на ул. Ленина. Его нарисовали в 2017 году в рамках проекта «Читай, любимый город». Рисунок девушки с книгой под зонтом высоко оценил профессиональный граффитист Сергей Клочков, изобразивший Стива Джобса на гостинице «Центральной» в Новосибирске — работа европейского уровня.