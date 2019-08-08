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Потребовал тушить пожары и уволен из правительственного ТВ журналист в Новосибирска

17:15 08.08.2019 Фото: © vk.com. Николай Сальников
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Николай Сальников не хочет доставлять проблем коллегам. Он опубликовал копию своего запроса в РЖД об объемах древесины, которые перевозят вагонами в Китай и другие страны.

Потребовал тушить пожары и уволен из правительственного ТВ журналист в Новосибирска
Журналист Николай Сальников

Журналист Николай Сальников уволился из телекомпании новосибирского правительства ОТС. Ранее он потребовал от Москвы начать «полномасштабную операцию» по тушению лесных пожаров и подверг резкой критике слова чиновников о том, что бороться с ними «экономически невыгодно».

«Сегодня я уволился с телеканала ОТС. Хочу выразить большую и искреннюю благодарность всем, с кем мы работали бок о бок эти пять лет, — написал во „ВКонтакте“ Сальников. — Предупреждая различные спекуляции — уволился по собственному желанию, никакого давления на меня со стороны руководства телекомпании не было! Более того — главный редактор и директор ОТС прикладывали усилия, чтобы сгладить ситуацию».

В конце июля телеведущий опубликовал в фейсбуке свою реплику о горящей сибирской тайге и смоге, которые накрыл десятки поселений и городов.

«Сегодня нам говорят, что тушить красноярскую тайгу экономически невыгодно, — заявлял Сальников. А выплачивать многомиллионную зарплату Сечину, Миллеру, Костину экономически выгодно? Или, может быть, строительство новой резиденции для патриарха Кирилла за почти 3 млрд рублей, это выгодно? Да вы там что, в своей Москве совсем здравый рассудок утратили? — заявил Сальников. — Вы не забыли, кто вытащил ваш зад из лап фашистов в декабре 1941 года? Мы, сибиряки, требуем начала полномасштабной операции по тушению наших лесов, задействуя все силы МЧС и министерства обороны. Иначе есть такое предчувствие, что уже скоро не могущество России прирастать будет Сибирью, а возрождение России начнется с Сибири».

Сальников считает, что, если бы он остался на правительственном телеканале, то мог «принести проблемы коллегам». «Ухожу с чистой совестью, серьезными планами и четкой установкой — не врать и не бояться!»

Бывший тележурналист также опубликовал копию своего запроса в «Российские железные дороги» об объемах древесины, которые перевозят вагонами в Китай и другие страны. Он также попросил предоставить Топ-10 крупнейших компаний, которые отправляют груз. Ему ответили, что Россия экспортирует лес в более чем 70 стран, из них Китай ежегодно получает 15 млн тонн, Финляндия — 3 млн, Казахстан и Узбекистан — по 1,5 млн тонн.

Сальников состоит в партии «Зеленые». Он работает в предвыборном штабе кандидата в мэры от «Зеленых», депутата заксобрания Дарьи Украинцевой, где отвечает за «информационно-аналитическое направление».

Выборы мэра Новосибирска назначены на 8 сентября.

Горизбирком зарегистрировал на выборах координатора новосибирского штаба Алексея Навального Сергея Бойко (самовыдвиженец), независимого депутата горсовета Наталью Пинус («Российский общенародный союз»), гендиректора ООО «Адвокат-Плюс» Александра Гультяева (Партия возрождения России), замдиректора МКУ «Управление гражданской защиты города Бердска» Александра Трушакина (Партия «Великое Отечество»), бывшего вице-мэра Данияра Сафиуллина («Родина»), депутата заксобрания Дарью Украинцеву («Зеленые»), действующего мэра Анатолия Локтя (КПРФ), депутата горсовета Евгения Лебедева (ЛДПР), бывшего замгубернатора Виктора Козодоя («Справедливая Россия»), бизнесмена Сергея Проничева (Партия роста), телеведущую Юлию Сапину («Гражданская платформа»), общественника Олега Викторовича (Партия дела), индивидуального предпринимателя Андрея Токарева (Родная партия), публициста Дмитрия Холявченко («Яблоко»), юриста Алексея Крестьянова (Аграрная партия России), гендиректора ООО «Империал Строй» Мухаммеда-Али Хаюрина (Партия возрождения села) и главу реготделения «Коммунистов России» Сергея Лоскутова.

Источник: Тайга.инфо

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От редакции

Уволился или уволили?

Аноним, 08 августа 2019 17:33
ЕР "зеленых" пока что просто увольняет, но не за горма то время, когда им также, как навальным будут вменять ущерб по миллиарду и сажать.

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