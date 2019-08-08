08.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Учитывать период обучения при назначении досрочной пенсии будут в РФ

19:00 08.08.2019 Фото: flikr
0

Минтруд России предложил учитывать период обучения, день сдачи крови и совмещение отпуска с учебой при назначении досрочной пенсии

Учитывать период обучения при назначении досрочной пенсии будут в РФ
В целях урегулирования этого вопроса разработан соответствующий проект постановления

Сюжет: Пенсионная реформа

Учитывать период обучения при назначении досрочной пенсии будут в РФ

Учитывать период обучения при назначении досрочной пенсии будут в РФПенсии работающих пенсионеров выросли с 1 августа в РоссииЕщё 13 новостей

Минтруд России предложил учитывать период обучения, день сдачи крови и совмещение отпуска с учебой при назначении досрочной пенсии, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

«В то же время не предусмотрено включение в стаж, дающий право на досрочную пенсию, периодов, когда работником не выполняется работа, но в соответствии с трудовым законодательством за ним сохраняется место работы, средняя заработная плата и осуществляется уплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование», — говорится в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, это могут быть период нахождения на курсах повышения квалификации, исполнения государственных или общественных обязанностей, дни сдачи крови и ее компонентов и предоставленные в связи с этим дни отдыха, отпуск работникам, совмещающим работу с обучением.

В настоящее время в стаж включаются периоды получения пособия по государственному социальному страхованию в период временной нетрудоспособности, а также периоды ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков, периоды перевода беременной женщины на работу, исключающую воздействие неблагоприятных производственных вредных факторов. В целях урегулирования этого вопроса разработан соответствующий проект постановления.

В пояснительной записке к документу, который размещен на федеральном портале нормативных правовых актов, также указывается, что с 1 января 2015 года по 1 августа 2018 года судебными органами было рассмотрено более 43 тыс. исков, предъявленных к территориальным органам ПФР в связи с неназначением досрочной пенсии, из них удовлетворено — 42 тыс. 822, что составляет 99,1%.

Источник: ТАСС

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Хорошая инициатива?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскОткрывает глаза в реанимации пролежавшая 4 дня с инсультом на полу в ванной пенсионерка из Бердска 1
22:00 08-08-2019
Открывает глаза в реанимации пролежавшая 4 дня с инсультом на полу в ванной пенсионерка из Бердска
На смертном одре: Как сохранить достоинство, когда умирают близкие?
21:57 08-08-2019
На смертном одре: Как сохранить достоинство, когда умирают близкие?
Проведение поминальной трапезы
21:09 08-08-2019
Проведение поминальной трапезы
Отсутствует секс в среднем возрасте чаще всего из-за проблем у мужчин
20:58 08-08-2019
Отсутствует секс в среднем возрасте чаще всего из-за проблем у мужчин
Учителя судят за показ фильмы ужасов "Кукла" детям
20:42 08-08-2019
Учителя судят за показ фильмы ужасов
БердскУродский съезд: Не закатали в асфальт "убитую" дорогу к домам после реконструкции в Новом поселке Бердска 1
20:37 08-08-2019
Уродский съезд: Не закатали в асфальт
Жуткие практики: женское обрезание, клизма из табачного дыма, ртутная ванна
20:30 08-08-2019
Жуткие практики: женское обрезание, клизма из табачного дыма, ртутная ванна
БердскЧерез полдня проживания в новой квартире фронтовичка со слезами попросилась в свой аварийный домик в Бердске 7
20:15 08-08-2019
Через полдня проживания в новой квартире фронтовичка со слезами попросилась в свой аварийный домик в Бердске
Россияне смогут оплачивать услуги ЖКХ картами Сбербанка на кассах магазинов
20:15 08-08-2019
Россияне смогут оплачивать услуги ЖКХ картами Сбербанка на кассах магазинов
Большинство заболевших ВИЧ в 2018 году живут в Сибири и Урале
20:07 08-08-2019
Большинство заболевших ВИЧ в 2018 году живут в Сибири и Урале