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Любимая дача Брежнева ушла с молотка 1,2 млрд рублей в Крыму

10:30 08.08.2019 Фото: TUT.by
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О планах продать бывшую госдачу стало известно в марте. Сообщалось, что средства от продажи — 1 млрд рублей — учтены в доходах бюджета Крыма на 2019 год.

Любимая дача Брежнева ушла с молотка 1,2 млрд рублей в Крыму
Дачу Брежнева в Крыму продали.

В Нижней Ореанде на юге Крыма продана бывшая госдача №1 советских времен, которая была национализирована властями региона после вхождения полуострова в состав России.

Недвижимость продана за 1,2 млрд рублей, сообщила министр имущественных и земельных отношений республики Анна Анюхина в среду журналистам. По ее словам, объект приобретен российским юридическим лицом, но название компании Анюхина не уточнила.

О планах продать бывшую госдачу стало известно в марте. Сообщалось, что средства от продажи — 1 млрд рублей — учтены в доходах бюджета Крыма на 2019 год.

Госдача №1 была построена в 1955 году, и затем стала одним из самых любимых мест отдыха на полуострове генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева.

В годы президентства на Украине Леонида Кучмы госдача была передана из ведения Верховной рады на баланс государственной налоговой администрации страны и стала называться пансионатом «Глициния».

Весной 2014 года «Глицинию» национализировали постановлением Госсовета Крыма.

Источник: Интерфакс

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