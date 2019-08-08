Построено 2300 кв. метров жилья за 6 месяцев 2019 года в Бердске

В 29 районах и городских округах Новосибирской области этот показатель равен нулю. Регион вошел в десятку лучших по темпам строительства жилья.

Новосибирская область заняла 9-е место по темпам жилищного строительства по итогам первого полугодия 2019 года.

Новосибирская область заняла 9-е место по темпам жилищного строительства по итогам первого полугодия 2019 года, заявил министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт 7 августа, сообщает пресс-служба правительства региона.

По итогам оценки объема ввода жилья в эксплуатацию в 2019 году Новосибирская область поднялась в рейтинге на три пункта. В абсолютных величинах было построено почти 655 тысяч квадратных метров нового жилья, причем больше половины (54,6%) приходится на многоквартирные дома.

«По итогам шести месяцев 2019 года план по вводу жилья на первое полугодие, установленный контрольными показателями губернатора, исполнен на 109,2%, в целом у нас достаточно высокие показатели на общероссийском фоне», — заявил министр. Шмидт подчеркнул, что в общероссийском показателе сданного жилья на регион приходится 2,2%.

Напомним, по данным правительства за прошедшие два года, показатель темпов строительства растет, за аналогичный период 2018 года введено почти 625 тысяч квадратных метров жилья, а за 2017 — 616,5. Тем не менее нынешний объем, позиционируемый как высокий, в два раза уступает аналогичному показателю 2015 года — более 1 124 тысяч квадратных метров жилья.

Стоит отдельно отметить жилую площадь (в тысячах квадратных метров), приходящуюся на сданные многоэтажные дома в первом полугодии 2019 года. Помимо Новосибирска (281,8), Бердска (2,3) и Кольцово (21), такое жилье сдавалось только в Новосибирском (46,9) и Мошковском (5,3) муниципальных районах. В остальных 29 районах и городских округах этот показатель равен нулю.