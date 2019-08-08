08.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

За взятки в 15 млн рублей посадили на 12 лет экс-главу минздрава Забакалья

11:30 08.08.2019 Фото: pixabay
0

За деньги Михаил Лазуткин обеспечивал подрядчикам победу в аукционах на поставку дорогостоящего медицинского оборудования в больницы и другие медучреждения.

За взятки в 15 млн рублей посадили на 12 лет экс главу минздрава Забакалья
Михаила Лазуткина осудили за взятку.

Забайкальский краевой суд отклонил апелляцию на приговор экс-главе забайкальского минздрава Михаилу Лазуткину. Решение нижестоящей инстанции, осудившей бывшего чиновника на 12 лет в колонии строгого режима, оставлено в силе.

«Апелляционная инстанция, рассмотрев доводы сторон, согласилась с позицией стороны обвинения», — сообщает региональная прокуратура.

Напомним, Лазуткина признали виновным в получении взяток в мае этого года.

Установлено, что в 2014 — 2015 годах он брал деньги от глав коммерческих фирм. Взамен обеспечивал их победу в аукционах на поставку дорогостоящего медицинского оборудования в больницы и другие медучреждения.

В 2014 году министр получил от коммерсанта девять миллионов рублей, за что помог ему заключить восемь госконтрактов стоимостью более 60 миллионов на поставку медоборудования в больницы. Через год Лазуткин обогатился еще на 5,2 миллиона рублей. За эти деньги помог взяткодателю выиграть аукцион на поставку томографа в один из диспансеров края. Сумма контракта превысила 31 миллион рублей.

Решение суда вступило в силу.

Источник: РГ

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Показательно?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Горело бесхозное строение недалеко от «Продсиба» в Бердске
12:03 08-08-2019
Горело бесхозное строение недалеко от «Продсиба» в Бердске
Жестоко зарезали и сожгли супружескую пару и двоих маленьких детей сестры в Тыве
12:00 08-08-2019
Жестоко зарезали и сожгли супружескую пару и двоих маленьких детей сестры в Тыве
БердскПостроено 2300 кв. метров жилья за 6 месяцев 2019 года в Бердске
11:45 08-08-2019
Построено 2300 кв. метров жилья за 6 месяцев 2019 года в Бердске
За взятки в 15 млн рублей посадили на 12 лет экс-главу минздрава Забакалья
11:30 08-08-2019
За взятки в 15 млн рублей посадили на 12 лет экс-главу минздрава Забакалья
Расследует вмешательства в дела России несанкционированными митингами Госдума 1
11:15 08-08-2019
Расследует вмешательства в дела России несанкционированными митингами Госдума
БердскЧС в Бердске: фекальное озеро разлилось на месте засыпанного огромного провала около ТЦ "Орбита" 8
11:11 08-08-2019
ЧС в Бердске: фекальное озеро разлилось на месте засыпанного огромного провала около ТЦ
Кадыров "рассказал правду" о планах по созданию в Чечне запрещенного в России ИГ
11:00 08-08-2019
Кадыров
БердскВоняет купоросом ультра-синяя вода Бердского залива 2
10:56 08-08-2019
Воняет купоросом ультра-синяя вода Бердского залива
БердскОткроется третья обещанная касса РКЦ со дня на день в центре Бердска 1
10:45 08-08-2019
Откроется третья обещанная касса РКЦ со дня на день в центре Бердска
Любимая дача Брежнева ушла с молотка 1,2 млрд рублей в Крыму
10:30 08-08-2019
Любимая дача Брежнева ушла с молотка 1,2 млрд рублей в Крыму