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Жертвоприношение, обрезание, молитвы: Какие таинства рождения существуют у мусульман в Бердске

17:20 07.08.2019, Марина Волкова Фото: pixabay
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Имам-хатыб соборной мечети Новосибирска Салим Шакирзянов советуют проводить обряд обрезания сыновей в 4-5 лет. Обязанность мусульманина принести в жертву в честь рождения сына двух барашков, за дочь — одного. А мясо раздать беднякам.

Жертвоприношение, обрезание, молитвы: Какие таинства рождения существуют у мусульман в Бердске
Рождение детей — это чудо

Сюжет: Обряды мусульман

Жертвоприношение, обрезание, молитвы: Какие таинства рождения существуют у мусульман в Бердске

Жертвоприношение, обрезание, молитвы: Какие таинства рождения существуют у мусульман в Бердске

Рождение детей — это чудо. Долгожданные здоровенькие дочки и сыночки радуют своих новоиспеченных мам и пап. Как правило, православные семьи стараются совершить над ребенком таинство крещения, чтобы малыш пришел в этот мир не только физически, но и духовно.

Какие же таинства происходят в мусульманской семье? Имам-хатыб соборной мечети Новосибирска Салим Шакирзянов рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что в 21 веке редко кто соблюдает мусульманские обряды.

Молитвы — первое, что услышит младенец

Все же в Исламе четко оговорены положения, регламентирующие действия родителей и их родных в связи с рождением в семье ребенка. Этих положений следует придерживаться, чтобы с самого рождения младенец и его родители находились под благотворным воздействием исламской традиции.

Например, согласно Сунне пророка Мухаммада, сразу или через некоторое время после рождения ребенка в его правое ухо следует прочесть азан (в Исламе объявление, приглашение — прим. ред.), а в левое можно прочитать икамат (второй после азана призыв на молитву, читаемый непосредственно перед совершением обязательной молитвы — прим. ред.).

Данное условие очень важно, ибо Божественные и священные слова должны быть первыми, что донесутся до слуха младенца. Начиная с этого момента, слова азана и икамата должны сопровождать ребенка на протяжении всей последующей жизни, помогая ему и освещая его путь. Рекомендуется также проговаривание в правое ухо ребенка слов молитвы, произнесенной матерью Марии.

Исходя из шариатских установлений, младенцу в рот рекомендуется положить немного тщательно прожеванного финика. При отсутствии финика можно использовать любой другой сладкий продукт. Смысл рекомендации сводится к тому, что данное действие укрепляет мышцы полости рта, способствует подготовке ребенка к принятию материнской груди и сосанию молока.

За мальчика два барана, за девочку — один

-На 7 день после рождения младенца, его нарекают именем. Согласно Сунне пророка Мухаммада, желательно побрить голову ребенка и раздать в качестве пожертвования беднякам серебро или золото, вес которого равен весу сбритых волос. Так же обязанность мусульманина для новорожденного ребенка мальчика сделать жертвоприношение двух барашков. За девочку — одного барашка, а мясо раздать нуждающимся беднякам. Мясо животного делится на три части: треть малоимущим, треть родственникам и треть остается дома. Основная обязанности родителей дать сыну или дочери красивое имя, воспитание и женить или выдать замуж. Это три основные обязанности родителей мусульман, — поведал Салим Накипович.

Стоит отметить, что разрешается приносить в жертву животное, по своим характеристикам соответствующее тому, что приносится в жертву на праздник Курбан-байрам: баран должен быть годовалым или старше, допускается заколоть барана в возрасте шести и более месяцев, но достигшего размеров годовалого. Жертвенное животное должно быть без явных пороков. Например, нельзя приносить в жертву одноглазое или слепое животное, явно хромое или очень тощее.

Нежелательно разбивать кости принесенного в жертву животного, а предпочтительно отрезать каждую кость в месте сочленения суставов.
Мясо распределяется таким образом: часть используется родителями ребенка, часть раздается в качестве подаяния, а оставшаяся — дарится близким. Желательно немного дать и женщине, принимавшей роды. Запрещена продажа какой-либо части мяса жертвенного барашка.

Салим Накипович поведал «Курьер. Среда. Бердск», что до совершеннолетия юноши ему нужно сделать обрезание. Как правило, многие мусульмане стараются совершить обряд обрезания своим новорожденным сыновьям в первые дни после его рождения. Однако имам-хатыб мечети Новосибирска рекомендует не торопиться со столь важной суммой и совершить обряд обрезания в 4-5 лет.

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