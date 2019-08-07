Долгострой частной школы в Бердске за 50 млн рублей завершит правительство Новосибирской области

Школа «Экология и диалектика» возводит новое здание около 10 лет. Но для ввода в эксплуатацию детсада и школы не хватает денег. Региональная власть создает нормативно-правовую базу, а директор частной школы «не обязана отвечать на запросы СМИ».

Недостроенное здание привлекает прохожих интересной архитектурой

Заброшенное строительство вблизи дома № 50 по ул. Микрорайон в Бердске пугает родителей. Мамы и папы опасаются, что возвращаясь из школ № 5 и № 12 ребятишки могут забрести на стройку ради любопытства, либо не по своей воли.

На карте «ДубльГис» объект обозначен как долгострой. Примечательно, что на металлическим заборе, которым обнесено здание, висит паспорт объекта. Однако даты начала и завершения строительства нет. Не заполнена и строка с названием подрядной организации, а заказчик указан как ООО «Бокс».

Короткие и частые гудки во время звонка на указанный в паспорте объекта телефонный номер наталкивают на мысль, что номер не зарегистрирован в сети. Не понятно и то, охраняется объект или нет.

«Курьер. Среда. Бердск» выяснил, что за мороженая стройка — проект частной школы «Экология и диалектика» Бердска. Планировалось, что со временем здесь вырастит новая школа. Но что-то пошло не так. Редакция направила запрос на имя директора школы Анны Шарковой 10 июля. Минуло 29 дней, а ответ так и не получен.

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в приемной частного учебного заведения, Анна Васильевна находится в отпуске. Все же редакции удалось связаться с Анной Шарковой и поинтересоваться, когда «Курьер. Среда. Бердск» получит ответ на 14 вопросов, интересующих бердчан:

— Я не обязана отвечать на ваши запросы, — резюмировала Шаркова и положила трубку.

Стоит отметить, что согласно закону организации, в том числе частные и коммерческие, органы местного самоуправления и государственные органы обязаны предоставлять информацию по запросу редакции в течение 7 дней. В том случае, когда невозможно предоставить запрашиваемую информацию в указанный срок, организация должна вручить уведомление об отсрочке в течение 3 дней с даты получения запроса.

Подобное разъяснение уже давал Верховный суд РФ. Отвечать на редакционные запросы в течение 7 дней обязаны все организации и ведомства без исключения.

К слову сказать, в настоящий момент специальной санкции за не предоставление информации по запросу редакций СМИ не установлено. По общему правилу и в соответствии со ст. 5.39 КоАП РФ за отказ в предоставлении таковой, в предусмотренных федеральными законами случаях, установлен штраф – от 1 тыс. до 3 тыс. рублей.

Напомним, экс-директор бердского Комбината бытовых услуг Александр Кожин уже платил штраф по решению мирового суда за игнорирование наших запросов.

Однако вице-мэр Бердска по социальной политике Сергей Носов пролил свет на историю с замороженной стройкой. Как выяснилось, власть курирует строительство новой школы. По мнению чиновников, ввод в эксплуатацию здания необходим, чтобы ликвидировать очередь в детские сады и сократить нагрузку на учителей. Ведь, по словам Сергея Анатольевича, учитель может более качественно дать знания классу из 24 учеников, а не из 30 ребятишек.

— Около полугода назад в Бердск приезжал руководитель правительства по Новосибирской области Сергей Нелюбов. Проводили совещание на базе школы «Экология и диалектика», обсуждали строительство этого здания. Им необходимо на сегодняшний день дополнительное финансирование и область сейчас готовит нормативную базу, которая поможет частным организациям — школам и детским садам, вводить эти объекты в строй и предоставлять услуги населению по воспитанию детей, — рассказал Сергей Носов.

Один нормативный документ уже выпущен правительством Новосибирской области. Теперь региональная власть готова оплачивать ввод каждого дополнительного места в детских садах. По словам Носова, «в ближайшее время все решится».

Там высокая степень строительства. Осталось вложить в школу около 50 млн рублей. И здание со школой и детским садом будет введено в эксплуатацию. Нам нужны места. Большое количество ребятишек ждет очереди на детские сады. Требование законодательства — принимать детей в детсады с двух месяцев. Эта задача очень сложная. И для правительства важная. Переполненность школ тоже имеет место быть. Частные школы и детские сады помогут нам решить эти задачи, — уверен вице-мэр Бердска.

«Курьер. Среда. Бердск» продолжает ждать официальный ответ на редакционный запрос от Анны Шарковой.