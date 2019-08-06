Список лекарственных средств не ограничен. Ранее для получения налогового вычета по НДФЛ лекарственные средства должны были входить в перечень, утвержденный Правительством Российской Федерации.

При покупке лекарственных средств, назначенных членам семьи (супругу, супруге, родителям, детям, в том числе усыновленным, подопечным в возрасте до 18 лет), также можно получить налоговый вычет

За какие лекарственные средства можно получить социальный налоговый вычет? Рассказывают юристы Центра правовой поддержки «Кирпиков и Партнеры».

В соответствии со статьей 219 Налогового кодекса Российской Федерации налогоплательщик имеет право на получение социального налогового вычета. Вычет предоставляется в размере стоимости лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных лечащим врачом и приобретенных налогоплательщиком за счет собственных средств.

Список лекарственных средств не ограничен. Ранее для получения налогового вычета по НДФЛ лекарственные средства должны были входить в перечень, утвержденный Правительством Российской Федерации. Теперь это требование отменено. В связи с изменениями в Налоговый кодекс вернуть уплаченный НДФЛ можно при покупке любого лекарства, назначенного врачом.

Социальный налоговый вычет предоставляется в размере фактически произведенных расходов на приобретение лекарственных препаратов. Однако эта сумма по-прежнему ограничена 13 % от 120 000 рублей. Налогоплательщик может потратить на лекарственные средства свыше указанной суммы, но получить максимальный налоговый вычет можно только в размере 15 600 рублей.

При покупке лекарственных средств, назначенных членам семьи (супругу, супруге, родителям, детям, в том числе усыновленным, подопечным в возрасте до 18 лет), также можно получить налоговый вычет. Для этого налогоплательщику необходимо подтвердить степень родства с лицом, для которого приобретались лекарства – представить свидетельство о браке или о рождении.

Условием предоставления налогового вычета на лекарственные средства является уплата НДФЛ. В этой связи ряд граждан, к примеру, неработающие пенсионеры, не могут претендовать на вычет. Исключение составляют случаи получения дохода от сдачи в аренду квартиры либо от продажи имущества. В обоих случаях подлежит уплате НДФЛ и возникает право на вычет.