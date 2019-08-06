06.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Здоровье / Общество

За какие лекарственные средства можно получить социальный налоговый вычет?

15:55 06.08.2019 Фото: pixabay.com
0

Список лекарственных средств не ограничен. Ранее для получения налогового вычета по НДФЛ лекарственные средства должны были входить в перечень, утвержденный Правительством Российской Федерации.

За какие лекарственные средства можно получить социальный налоговый вычет?
При покупке лекарственных средств, назначенных членам семьи (супругу, супруге, родителям, детям, в том числе усыновленным, подопечным в возрасте до 18 лет), также можно получить налоговый вычет

За какие лекарственные средства можно получить социальный налоговый вычет? Рассказывают юристы Центра правовой поддержки «Кирпиков и Партнеры». 

В соответствии со статьей 219 Налогового кодекса Российской Федерации налогоплательщик имеет право на получение социального налогового вычета. Вычет предоставляется в размере стоимости лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных лечащим врачом и приобретенных налогоплательщиком за счет собственных средств.

Список лекарственных средств не ограничен. Ранее для получения налогового вычета по НДФЛ лекарственные средства должны были входить в перечень, утвержденный Правительством Российской Федерации. Теперь это требование отменено. В связи с изменениями в Налоговый кодекс вернуть уплаченный НДФЛ можно при покупке любого лекарства, назначенного врачом.

Социальный налоговый вычет предоставляется в размере фактически произведенных расходов на приобретение лекарственных препаратов. Однако эта сумма по-прежнему ограничена 13 % от 120 000 рублей. Налогоплательщик может потратить на лекарственные средства свыше указанной суммы, но получить максимальный налоговый вычет можно только в размере 15 600 рублей.

При покупке лекарственных средств, назначенных членам семьи (супругу, супруге, родителям, детям, в том числе усыновленным, подопечным в возрасте до 18 лет), также можно получить налоговый вычет. Для этого налогоплательщику необходимо подтвердить степень родства с лицом, для которого приобретались лекарства – представить свидетельство о браке или о рождении.

Условием предоставления налогового вычета на лекарственные средства является уплата НДФЛ. В этой связи ряд граждан, к примеру, неработающие пенсионеры, не могут претендовать на вычет. Исключение составляют случаи получения дохода от сдачи в аренду квартиры либо от продажи имущества. В обоих случаях подлежит уплате НДФЛ и возникает право на вычет.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы получали налоговый вычет за лекарства?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Июль, август и сентябрь - самые популярные месяцы для свадьбы в России
16:02 06-08-2019
Июль, август и сентябрь - самые популярные месяцы для свадьбы в России
БердскОдна дома с включенными электроприборами осталась 1,5-летняя малышка в Бердске
16:00 06-08-2019
Одна дома с включенными электроприборами осталась 1,5-летняя малышка в Бердске
За какие лекарственные средства можно получить социальный налоговый вычет?
15:55 06-08-2019
За какие лекарственные средства можно получить социальный налоговый вычет?
Скандал из-за российского флага устроили украинские туристы в отеле Испании
15:45 06-08-2019
Скандал из-за российского флага устроили украинские туристы в отеле Испании
Зрелищные соревнования пройдут в конном клубе «Аллюр» в Бердске
15:44 06-08-2019
Зрелищные соревнования пройдут в конном клубе «Аллюр» в Бердске
Кому предоставят ипотечные каникулы?
15:40 06-08-2019
Кому предоставят ипотечные каникулы?
БердскУбил ударами камня по голове собутыльника в гаражах 38-летний житель Бердска
15:33 06-08-2019
Убил ударами камня по голове собутыльника в гаражах 38-летний житель Бердска
Лишь 7% застройщиков перешли на счета эскроу
15:32 06-08-2019
Лишь 7% застройщиков перешли на счета эскроу
БердскМолчит о судах с землей и о судьбе Бердского острога бизнесмен Александр Илющенко 1
15:30 06-08-2019
Молчит о судах с землей и о судьбе Бердского острога бизнесмен Александр Илющенко
Подорожала распродажа в Telegram данных о клиентах банков
15:15 06-08-2019
Подорожала распродажа в Telegram данных о клиентах банков