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Матросов-спасателей не нашли на пляже пансионата «Былина» в Бердске

14:00 06.08.2019, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Мэр Евгений Шестернин поручил принять меры по нарушениям и организовать повторную проверку.

Матросов спасателей не нашли на пляже пансионата «Былина» в Бердске
На официально открытых пляжах должны дежурить матросы-спасатели

Рейд по пляжам провел в минувшие выходные дежурный по городу сотрудник администрации Бердска. Дежурный побывал на территории пляжей санаториев «Речкуновский», «Сосновка» и пансионата «Былина».

Пляж «Сосновки» функционировал в полном объеме. Зафиксировано наличие спасательного поста, дежурных матросов-спасателей, медпункта. вся необходимая информация размещена на информационном стенде, рассказал на совещании чиновников 5 августа дежурный по городу.

На пляже пансионата «Былина» выявлены нарушения. Флаг не поднят, пост спасателей отсутствует, на информационном стенде — только информация о времени работы пляжа и запрете на разведение костров. Данную информацию дежурный передал в управление гражданской защиты населения (УГЗН).

Мэр Бердска Евгений Шестернин попросил начальника УГЗН Василия Пономарева прокомментировать ситуацию с пляжем «Былины».

— Пляж «Былины» был закрыт. Матросы там обучены. Пост, как правило, выставляли на выходные дни. Потому что у них совместный берег с «Сосновкой». Я разберусь, — пояснил Пономарев.

Выходные дни не интересуют, там зона отдыха, туда люди приходят и купаются не только в выходные дни, отметил Евгений Шестернин.

— Если руководство в своей рекламе, я имею в виду «Сосновку», говорит о том, что санаторий находится на берегу и есть пляж, значит, они должны нести ответственность за его эксплуатацию. Первое поручение: по результатам доклада дежурного принять меры, второе — организовать повторную проверку, — акцентировал мэр.

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