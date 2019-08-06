"Шесть долгостроев тормозят рост строительства жилья в Бердске"

Проблемными объектами занимается специально созданная в бердской мэрии рабочая группа. По каждому из них принято решение — вплоть до исковых заявлений в суд.

Ежегодно в Бердске вводятся в эксплуатацию многоквартирные дома

Итоги ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства за первое полугодие 2019 года озвучили на совещании чиновников 5 августа в Бердске.

— За первое полугодие 2019 года на территории Бердска введено в эксплуатацию 83 жилых объекта. Общая площадь объектов составляет 26 489 кв. метров. За первое полугодие введено два многоквартирных дома общей площадью 12 155 кв. метров, 81 индивидуальный жилой дом общей площадью 14 335 кв. метров. В сравнении показателей ввода жилья по пяти городским округам Новосибирской области Бердск занимает второе место после Новосибирска, — рассказал начальник управления градостроительства Федор Каравайцев.

Автор видео Галина Панчева



В 2019 году необходимо ввести в эксплуатацию 78 563 кв. метров. На 1 августа 2019 года ввод в эксплуатацию составил 34%. По словам Федора Каравайцева, сдерживающими факторами роста строительства являются шесть проблемных объектов на территории города.

Глава города Евгений Шестернин 16 июля 2019 года подписал постановление о создании рабочей группы по вопросам не введенных в эксплуатацию многоквартирных жилых домов на территории Бердска. Данная рабочая группа провела два заседания, на которых рассмотрела шесть проблемных объектов. Решение принято по каждому из них, отметил Каравайцев.

Объект незавершенного строительства у ООО «Лесоторговая база №1». Разрешение на строительство выдано 7 мая 2015 года, закончилось оно 28 июня 2018 года. Строительство на площадке не ведется, застройщик не осуществляет контроль за ней. Решение рабочей группы: из-за задолженности по арендным платежам за земельный участок, отсутствия темпов строительства и контроля за строительной площадкой обратиться в суд за досрочным расторжением договора аренды с ООО «Лесоторговая база» №1 и взысканием долгов.

Автор видео Галина Панчева



Многоквартирный дом ООО «Стройинвестпроект» расположен по ул. К. Маркса, 57/1. Разрешение на строительство выдано 6 июля 2015 года, закончилось оно 28 февраля 2018 года. На данном объекте более 120 дольщиков. С января 2018 года застройщик не ведет строительство и конструктивных действий по возобновлению строительства не предпринимает. Сейчас данный вопрос находится на контроле прокуратуры Новосибирской области. Бердская горадминистрация определила единственный способ выхода из ситуации с помощью процедуры о банкротстве. По данному вопросу создана рабочая группа, в рамках которой направлено обращение в прокуратуру. Вопрос взят на контроль. Возбуждено уголовное дело.

Застройщик ООО «Сибалмаз» не ввел в эксплуатацию два объекта на ул. Морской. Отсутствует заключение госстройнадзора, не выполнены техусловия по водоснабжению и водоотведению. В соответствие с решением рабочей группы до 10 августа застройщик должен направить в горадминистрацию сетевой график устранения замечаний и ввода объектов в эксплуатацию.

Разрешение на строительство многоквартирного дома по ул. К. Маркса, 11 застройщик ООО «Капитал» получил 3 октября 2015 года, оно продлевалось. Срок окончания разрешения на строительство — 31 октября 2019 года. Сейчас отсутствует заключение инспекции госстройнадзора, не выполнены техусловия. У застройщика выполнена корректировка проектной документации и экспертизы. До 10 августа застройщик направит сетевой график в горадминистрацию.

Многоквартирный дом по ул. Ленина, 124, строит ООО «КапиталИнвест». Разрешение на строительство выдано 28 августа 2017 года, продлено до 31 декабря 2019 года. На сегодняшний день есть замечания госстройнадзора, не выполнены техусловия. По решению рабочей группы застройщик должен направить до 10 августа сетевые графики по вопросам, обозначенным на заседании рабочей группы.

— Все вышеперечисленные объекты будут контролироваться рабочей группой, в состав которой входят представители инспекции госстройнадзора, бердской прокуратуры, горсовета депутатов, структурных подразделений горадминистрации, — подчеркнул Федор Васильенвич.

В третьем квартале 2019 года запланирован ввод в эксплуатацию объект социальной инфраструктуры — детсад на 220 мест.

Выдано разрешение на реконструкцию вокзального комплекса Бердска, который будет являться транспортно-пересадочным узлом. Площадь здания после реконструкции составит 1838 кв. метров.

Общие данные по вводу в эксплуатации объектов нежилого назначения: на 1 полугодие 2019 года сдано 13 объектов общей площадью 20 086 кв. метров.