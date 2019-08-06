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При взрыве на военных складах пострадали 10 человек, эвакуировано 3000 человек под Ачинском

09:07 06.08.2019
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Планируется эвакуация 26 500 человек из ближайших к эпицентру взрыва населенных пунктов. В результате пожара, который произошел на складе хранения боеприпасов на территории воинской части, огнем уничтожена техника ведомственной пожарной части.

 

При взрыве на военных складах пострадали 10 человек, эвакуировано 3000 человек под Ачинском

Взрыв на военных складах в Красноярском крае

Вечером 5 августа (в 17:40 крск. вр.) от оперативного дежурного единой дежурно-диспетчерской службы Ачинского района Красноярского края поступило сообщение о взрыве на складе хранения боеприпасов на территории воинской части, расположенной в п. Каменка Ачинского района.

По предварительным данным, за медицинской помощью обратилось 10 человек, 3 из них — госпитализированы в Центральную районную больницу Ачинска, 1 человек доставлен санавиацией в Красноярск.

Всего на месте происшествия работают 519 человек и 119 единиц техники, из них от МЧС 99 человек личного состава, 18 единиц техники.

На место направлены оперативные группы Главного управления МЧС России по Красноярскому краю и Ачинского гарнизона. Со станции Ачинск и станции Ужур выехали пожарные поезда.

По информации пресс-службы Центрального военного округа, штатными дежурными расчетами приняты меры по недопущению распространения огня и обеспечению безопасности в месте горения. В настоящее время идёт локализация очага возгорания с привлечением пожарной бронетехники из состава пожарной команды склада.

Во избежание паники населения, ввиду сложившейся чрезвычайной ситуации, сотрудники МЧС разместили на автотранспорте, находящемся на федеральной трассе Р-255 «Сибирь», плакаты и баннеры с телефонами «горячей линии» Главного управления 8(391)275-16-41 и контактами специалистов, занимающихся расселением эвакуируемых граждан в пункты временного размещения 8 (391)221-76-99, 8983-265-25-54. Также информацию можно увидеть на въезде в  Красноярск.

В связи с чрезвычайной ситуацией, возникшей на территории Ачинского района Красноярского края, на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» на 712 км. введено ограничение для грузового вида транспорта. Для автомобилистов организован объезд через участок: н.п. Козулька — н.п. Шадрино — н.п. Назарово — н.п. Березовское — н.п. Шарыпово — н.п. Тисуль — н.п. Тяжинский. При помощи аварийной радиосвязи проведено информирование водителей дальних рейсов о сложившейся дорожной обстановке.

Перекрыто движения на автодороге 04К-003 «Ачинск-Ужур-Троицк». Также существует ограничение и для железнодорожного сообщения. Это касается поездов: №68 «Абакан-Москва», который задержан в Абакане и №67 «Москва-Абакан», который остановлен в г. Ужуре.

Пассажирский поезд из Ачинска прибыл рано утром 6 августа. На железнодорожном вокзале краевого центра «первую волну»эвакуируемых с места ЧС жителей Ачинского района Красноярского края встречали сотрудники МЧС, которые давали граждан необходимую информацию и сопровождали их до автобусов. Почти 300 человек прибыли железнодорожным транспортом со станции «Ачинск». Все они будут размещены в пунктах временного размещения – в общежитиях Красноярского автотранспортного и аграрного техникумов.

 

По состоянию на 02.00 (крск. вр.) проведена эвакуация 2597 человек из близлежащих населенных пунктов. Организована работа пунктов временного размещения людей на базе детских садов и среднеобразовательных школ н. п. Солнечный, Мазуль. В настоящее время подготовлены пункты временного размещения людей на 16 500 человек в Ачинске, Назарово, Малиновка, Тарутино. В Красноярск железнодорожным транспортом планируется эвакуация 10 000 человек. Со станции «Ачинск» в краевой центр отправился железнодорожный состав вместимостью 350 человек.

В Ачинске прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под руководством губернатора Красноярского края.

Дополнительно, на место ЧС прибыла аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Красноярскому краю, в составе 28 человек и 5 единиц техники.

Проведено оповещения населения и пригородных автовокзалов о складывающейся обстановке в Ачинском районе Красноярского края.

Приводится в готовность авиация Министерства обороны, будет осуществляться доставка двух робототехнических комплексов.

-Уважаемые жители города Красноярска и Красноярского края! Убедительно просим Вас не поддаваться панике и сохранять спокойствие! Доверять только официальной информации! Ситуация в Ачинском районе находится под контролем Министерства обороны, Правительства Красноярского края, Главного управления МЧС России по Красноярскому краю и других ведомств и служб.

По уточненной информации, в результате пожара, который произошел на складе хранения боеприпасов на территории воинской части, расположенной в н.п. Каменка Ачинского района Красноярского края, огнем уничтожена техника ведомственной пожарной части. На данный момент за медицинской помощью обратилось 8 человек, 2 из них госпитализированы в Центральную районную больницу Ачинска.

В городе Ачинске работает оперативный штаб под руководством губернатора Красноярского края.

Для оказания психологической помощи населению, на место выдвинулись психологи Главного управления МЧС России по Красноярскому краю. В Главном управлении развернут оперативный штаб.

Всего на месте происшествия работают 153 человека и 51 единица техники, из них от МЧС 66 человек личного состава, 13 единиц техники.

Информация уточняется.

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Моё мнение Комментарий Поделиться
Новый мэр, 06 августа 2019 09:13
Тушить экономически не целесообразно
Поросёнок Пётр, 06 августа 2019 10:01
Это прекрасно, как обычно, что тут можно предположить, только два варианта, либо обычное головотяпство, разгильдяйство и ложение болта на ТБ, либо сокрытие хищений, это очень удобно, склад бабах и концы в воду и никто не узнает, почему у "шахтёров Донбасса" не заканчивается оружие
Гость, 06 августа 2019 10:47
Ну, ты просто в каждой дырочке гвоздок! Всё у тебя так плохо? Погода отличная - поезжай искупайся в Обском Море! Прикинь, как это экономически целесообразно!

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