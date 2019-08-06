При взрыве на военных складах пострадали 10 человек, эвакуировано 3000 человек под Ачинском

Планируется эвакуация 26 500 человек из ближайших к эпицентру взрыва населенных пунктов. В результате пожара, который произошел на складе хранения боеприпасов на территории воинской части, огнем уничтожена техника ведомственной пожарной части.

Взрыв на военных складах в Красноярском крае

Вечером 5 августа (в 17:40 крск. вр.) от оперативного дежурного единой дежурно-диспетчерской службы Ачинского района Красноярского края поступило сообщение о взрыве на складе хранения боеприпасов на территории воинской части, расположенной в п. Каменка Ачинского района.

По предварительным данным, за медицинской помощью обратилось 10 человек, 3 из них — госпитализированы в Центральную районную больницу Ачинска, 1 человек доставлен санавиацией в Красноярск.

Всего на месте происшествия работают 519 человек и 119 единиц техники, из них от МЧС 99 человек личного состава, 18 единиц техники.

На место направлены оперативные группы Главного управления МЧС России по Красноярскому краю и Ачинского гарнизона. Со станции Ачинск и станции Ужур выехали пожарные поезда.

По информации пресс-службы Центрального военного округа, штатными дежурными расчетами приняты меры по недопущению распространения огня и обеспечению безопасности в месте горения. В настоящее время идёт локализация очага возгорания с привлечением пожарной бронетехники из состава пожарной команды склада.

Во избежание паники населения, ввиду сложившейся чрезвычайной ситуации, сотрудники МЧС разместили на автотранспорте, находящемся на федеральной трассе Р-255 «Сибирь», плакаты и баннеры с телефонами «горячей линии» Главного управления 8(391)275-16-41 и контактами специалистов, занимающихся расселением эвакуируемых граждан в пункты временного размещения 8 (391)221-76-99, 8983-265-25-54. Также информацию можно увидеть на въезде в Красноярск.

В связи с чрезвычайной ситуацией, возникшей на территории Ачинского района Красноярского края, на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» на 712 км. введено ограничение для грузового вида транспорта. Для автомобилистов организован объезд через участок: н.п. Козулька — н.п. Шадрино — н.п. Назарово — н.п. Березовское — н.п. Шарыпово — н.п. Тисуль — н.п. Тяжинский. При помощи аварийной радиосвязи проведено информирование водителей дальних рейсов о сложившейся дорожной обстановке.

Перекрыто движения на автодороге 04К-003 «Ачинск-Ужур-Троицк». Также существует ограничение и для железнодорожного сообщения. Это касается поездов: №68 «Абакан-Москва», который задержан в Абакане и №67 «Москва-Абакан», который остановлен в г. Ужуре.

Пассажирский поезд из Ачинска прибыл рано утром 6 августа. На железнодорожном вокзале краевого центра «первую волну»эвакуируемых с места ЧС жителей Ачинского района Красноярского края встречали сотрудники МЧС, которые давали граждан необходимую информацию и сопровождали их до автобусов. Почти 300 человек прибыли железнодорожным транспортом со станции «Ачинск». Все они будут размещены в пунктах временного размещения – в общежитиях Красноярского автотранспортного и аграрного техникумов.

По состоянию на 02.00 (крск. вр.) проведена эвакуация 2597 человек из близлежащих населенных пунктов. Организована работа пунктов временного размещения людей на базе детских садов и среднеобразовательных школ н. п. Солнечный, Мазуль. В настоящее время подготовлены пункты временного размещения людей на 16 500 человек в Ачинске, Назарово, Малиновка, Тарутино. В Красноярск железнодорожным транспортом планируется эвакуация 10 000 человек. Со станции «Ачинск» в краевой центр отправился железнодорожный состав вместимостью 350 человек.

В Ачинске прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под руководством губернатора Красноярского края.

Дополнительно, на место ЧС прибыла аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Красноярскому краю, в составе 28 человек и 5 единиц техники.

Проведено оповещения населения и пригородных автовокзалов о складывающейся обстановке в Ачинском районе Красноярского края.

Приводится в готовность авиация Министерства обороны, будет осуществляться доставка двух робототехнических комплексов.

-Уважаемые жители города Красноярска и Красноярского края! Убедительно просим Вас не поддаваться панике и сохранять спокойствие! Доверять только официальной информации! Ситуация в Ачинском районе находится под контролем Министерства обороны, Правительства Красноярского края, Главного управления МЧС России по Красноярскому краю и других ведомств и служб.

По уточненной информации, в результате пожара, который произошел на складе хранения боеприпасов на территории воинской части, расположенной в н.п. Каменка Ачинского района Красноярского края, огнем уничтожена техника ведомственной пожарной части. На данный момент за медицинской помощью обратилось 8 человек, 2 из них госпитализированы в Центральную районную больницу Ачинска.

В городе Ачинске работает оперативный штаб под руководством губернатора Красноярского края.

Для оказания психологической помощи населению, на место выдвинулись психологи Главного управления МЧС России по Красноярскому краю. В Главном управлении развернут оперативный штаб.

Всего на месте происшествия работают 153 человека и 51 единица техники, из них от МЧС 66 человек личного состава, 13 единиц техники.

Информация уточняется.