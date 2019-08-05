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Многофункциональные устройства с оригинальной СНПЧ для дома, офиса, фотопечати

21:31 05.08.2019
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Сегодня потребителю больше не нужно доказывать явные преимущества системы непрерывной подачи чернил (СНПЧ) перед обычными оригинальными картриджами.

Многофункциональные устройства с оригинальной СНПЧ для дома, офиса, фотопечати

Тот, кто печатает много и часто всегда выберет СНПЧ, которая обеспечивает экономию в 15-25 раз. Но если раньше пользователь был вынужден идти на разного рода уловки, чтобы поставить на свой принтер СНПЧ, то сегодня на рынке есть устройства с оригинальной СНПЧ.

Epson впервые представил свои принтеры с СНПЧ еще в 2011 году, и устройства успели получить много серьёзных наград и даже стать бестселлером в своих категориях. Компания предлагает несколько решений разного бюджета для дома, офиса и печати фотографий. Принтеры и многофункциональные устройства для домашнего использования объединены в серию «Фабрика печати» и подходят для тех, кто много печатает и хочет сэкономить на расходных материалах. Многофункциональные устройства с оригинальной СНПЧ со встроенными емкостями обеспечивают печать порядка 7500 цветных и 4500 черно-белых документов формата А4.

ПОПУЛЯРНЫЕ МОДЕЛИ

В списке наиболее востребованных моделей (на printer-ciss-nsk.ru):

— Epson L805 (разрешение 5760×1440 dpi, подключение по USB, Wi-Fi, скорость цветной печати — 38 стр/мин);

— МФУ Epson L3050 (разрешение печати 5760×1440 dpi, разрешение сканера 1200×2400 dpi, подключение по USB и Wi-Fi, скорость цветной печати — пять страниц в минуту);

— МФУ Epson L3070 (разрешение 5760×1440 dpi, разрешение сканера 1200×2400 dpi подключение по USB, Wi-Fi, скорость цветной печати — пять страниц в минуту);

— принтер Epson L132 (разрешение 5760×1440 dpi, подключение по USB, скорость цветной печати 3,5 стр/мин );

— МФУ Epson L222 (разрешение печати 5760×1440 dpi, разрешение сканера 600×1200 dpi, подключение по USB, скорость цветной печати 3,5 стр/мин).

Несмотря на то, что сам производитель рекомендует использовать оригинальные системы непрерывной подачи чернил с оригинальными расходными материалами (ну а как иначе), выбор в пользу чернил INKSYSTEM, которые стоят почти в два раза дешевле, делают многие покупатели printer-ciss-nsk.ru.

ОРИГИНАЛЬНАЯ СНПЧ

Комплект поставки принтера и МФУ (принтер, сканер и копир) серии «Фабрика печати Epson» включает набор полноразмерных контейнеров с чернилами. Флаконы оригинальных чернил имеют особый внутренний клапан, препятствующий случайному проливанию чернил. Клапан откроется только во время заправки и закроется, когда флакон будет отсоединен от заправочного отверстия. Защитил производитель и от случайной путаницы с цветами: флакон каждого цвета имеет персональную форму носика и вставится только в соответствующее заправочное отверстие.

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