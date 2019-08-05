Утонули двое взрослых и один ребенок за неделю на диких пляжах в Новосибирской области

Шесть пляжей открыты для купания в Бердске. Под занавес пляжного сезона разрешили купаться в акватории «Старого Бердска».

Горожане отдыхали на пляже «Старый Бердск» даже во время запрета на купание

В течение недели сотрудники МЧС России, полиции, прокуратуры, представители органов местного самоуправления, общественники и сельские старосты вели усиленную работу по профилактике происшествий на воде.Об этом 5 августа сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

Выявлены и привлечены к административной ответственности 52 нарушителя правил безопасности при эксплуатации маломерных судов, порядка 16 тысяч граждан обучены правилам безопасного поведения в ходе профилактических рейдов и патрулирований – таков итог второго этапа профилактической акции «Вода – безопасная территория», которая проходила в Новосибирской области с 29 июля по 4 августа.

Участники акции сосредоточили свои усилия на трёх основных направлениях: патрулирование мест массового отдыха населения на воде, обучение правилам безопасного поведения воспитанников детских оздоровительных лагерей и патрулирование акваторий водоёмов для выявления нарушителей правил эксплуатации маломерных судов.

Общими усилиями всего проведено более 1600 патрулирований и рейдов. По результатам работы в местах неорганизованного отдыха на водных объектах проведено 7198 профилактических бесед. В необорудованных местах отдыха выставлено 79 мобильных спасательных постов. Для мониторинга обстановки, выявления нарушителей безопасного поведения и оказания помощи были применены беспилотные летательные аппараты.

В Ордынском районе в отношении граждан составлено 7 протоколов об административном правонарушении за купание в местах, где установлены запрещающие знаки. В отношении администраций Шагаловского сельсовета Коченевского района составлен протокол об административном правонарушении за отсутствие запрещающих знаков в местах массового неорганизованного отдыха на водных объектах.

Несмотря на огромную профилактическую работу, не все происшествия удалось предотвратить. За прошедшие выходные к трагедиям на воде привели беспечность населения и купание детей без присмотра взрослых. Для купания особенно опасны необорудованные и запрещенные места, которые не проходили должную проверку или признаны непригодными из-за неровного рельефа дна, глубоких ям, сильного течения.

Так, в деревне Издревая Новосибирского района спасателями Бердского поисково-спасательного отряда при проведении водолазных работ на акватории реки Иня найдено тело утонувшего молодого человека 1993 года рождения. В селе Каргаполово Сузунского района местным жителями обнаружено тело погибшего 1988 года рождения, а в городе Тогучине устанавливают обстоятельства трагедии, из-за которой на реке Иня утонул ребенок 2005 года рождения. В Куйбышевском районе сегодня, 5 августа, были завершены водолазные работы по поиску мужчины, который пропал 2 августа при купании на озере Свистуново.

Спасатели призывают купаться только на официально разрешенных пляжах, не заплывать за буйки, не оставлять детей без присмотра, а также напоминают, что купание в состоянии алкогольного опьянения запрещено.

На сегодняшний день в Новосибирской области признаны безопасными для отдыхающих 20 пляжей.

1. «Наутилус» г. Новосибирск Кировский р-н, Горский жилмассив р. Обь;

2. «Звезда» г. Новосибирск Советский р-н Новосибирское водохранилище;

3. «Детский» г. Новосибирск Советский р-н Новосибирское водохранилище;

4. «У моря Обского» г. Новосибирск Советский р-н Новосибирское водохранилище;

5. «Бумеранг» г. Новосибирск Советский р-н Новосибирское водохранилище;

6. «Центральный» г. Искитим р. Бердь;

7. пляж МУП «Кольцово» р.п. Кольцово устье р. Забобуриха;

8. пляж базы отдыха «Былина» г. Бердск Бердский залив;

9. пляж пансионата «Сосновка» г. Бердск Бердский залив;

10. «Бухта Лазурная» Барабинский район с. Квашнинооз. Чаны;

11. «Белый лебедь» Купинский район д. Мальново оз. Яркуль;

12. пляж ДОЛ им. Ершова Купинский район с. Яркульискуственный наземный водоем;

13. «Городской» Тогучинский район г. Тогучин р. Иня;

14. «Центральный» г. Новосибирск Новосибирское водохранилище;

15. «Дюны» г. Бердск ул. Морская р. Бердь;

16. Городской Муниципальный пляж г. Карасук оз. Красное;

17. «Лесная поляна» г. Карасук оз. Кривое.

18. река Бердь пляж ДОЛ имени В.Дубинина

19.Бердский залив «Старый Бердск» г. Бердск

20. река Бердь «Тимуровец» г. Бердск