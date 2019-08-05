Против роста тарифов в ЖКХ и лесных пожаров выйдут на митинги 5-6 августа в Новосибирске

Департамент по тарифам выпустил приказ, по которому цена на отопление поднялась сразу на 7,2%. Новосибирцев возмущает тот факт, что пожары в сибирских лесах решено не тушить — слишком дорого.

Митинг против повышения тарифов в Новосибирске, март 2017 года

Два протестных митинга пройдут в Новосибирске 5-6 августа. Жители выйдут на улицу против повышения коммунальных тарифов сверх запланированных показателей, а также обратят внимание на миллионы гектаров горящей тайги, которую решено не тушить.

Тарифы

Митинг против повышения тарифов ЖКХ начнется на аллее Нарымского сквера 5 августа в 18:30, сообщил один из организаторов акции Сергей Дьячков в фейсбуке. Его планировалось провести на площади Ленина в центре Новосибирска, но мэрия отказала под предлогом «культурно-просветительского мероприятия «Агитационная кампания народной дружины «Молодежная»» (в 2016 году удостоверения членам НД «Молодежная» вручал мэр Анатолий Локоть).

«Прошлая попытка повысить коммунальные тарифы на 15% закончилась нашей победой, отставкой губернатора и сменой собственника „СИБЭКО“ (ныне это „СГК“), — говорится в опубликованной листовке с приглашением на митинг. — Но история их ничему не учит. Они решили, что могут повторить. Тогда можем повторить и мы!»

Тайга.инфо рассказывала, что тариф на тепло для жителей Новосибирской области с 1 июля 2019 года должен был вырасти на 3,2% — с 1290 до 1331 рубля за одну Гкал (в январе оплату повысили еще на 1,7%). Но в конце июня департамент по тарифам выпустил приказ, по которому цена поднялась с 1290 до 1384 рублей, то есть сразу на 7,2%.

Решение принято по представлению ФАС. Ранее в ведомство пожаловалась «Сибирская генерирующая компания», которая посчитала, что экономически обоснованный тариф на тепло должен быть выше ранее установленных пределов. Антимонопольщики признали требования «СГК» справедливыми и постановили увеличить тариф, облправительство обжаловало решение в суде.

Как выяснила редакция, с помощью ФАС повышают тарифы ЖКХ и в других регионах в обход муниципальных властей.

Пожары

Еще одна согласованная акция начнется в Нарымском сквере 6 августа в 19:00, сообщили Тайге.инфо в региональном штабе политика Алексея Навального. Активисты заявили митинг «За спасение лесов и чистое небо», призванный обратить внимание на гигантские пожары в сибирской тайге.

«Тушить возгорания начали слишком поздно, когда закрывать глаза на проблему стало невозможно. Увы, основную часть пожаров все равно тушить не собираются, — отметили организаторы. — Одно из основных богатств нашей страны — это природа, но власти, видимо, так не считают. Нам пора заявить о себе и заставить чиновников работать!»

Леса в Сибири горят на протяжении месяца. Основную часть пожаров решено не тушить из-за экономической нецелесообразности. Тайга.инфо писала, почему это стало возможно.

Федеральное законодательство отдало борьбу с огнем в так называемых «зонах контроля» субъектам — региональные комиссии по ЧС решают не тушить лес, если огонь не угрожает населению, а прогнозируемый ущерб меньше планируемых затрат на борьбу с пожарами.

Красноярский губернатор Александр Усс обращал внимание, что с природными пожарами не боролись и раньше: «Это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а может быть даже где-то и вредно». Схожего мнения придерживался и советник главы Рослесхоза Александр Агафонов. Он заявил, что тушение пожаров с самолетов может разорить федеральные власти.

Правительство и президент России вмешались в ситуацию только в конце июля, когда общая площадь пожаров в регионах Сибири и Якутии превысила 3 млн га. На помощь отправили силы Минобороны. Но решения не тушить основную часть пожаров по-прежнему действуют.

По данным Авиалесохраны на утро 4 августа, в Красноярском крае огнем охвачено 892 тыс. га леса, в Иркутской области — 734 тыс. га, в Бурятии и Забайкалье — более 80 тыс. га. Еще 1,21 млн га горит в Якутии.

Петиция с требованием потушить пожары в Сибири к 4 августа набрала более 1 млн подписей. Люди просили ввести ЧС и спасти от огня и дыма леса, людей и животных.

Источник: Тайга.инфо