Из-за онкологии женщины живут меньше на 18 лет, а мужчины на 15 лет в России

Эксперты оценили экономические потери от онкологических заболеваний

Из-за онкологических заболеваний российские женщины в среднем живут на 18 лет меньше, мужчины — на 15, связанные с этим экономические потери в 2011–2015 годах достигали ежегодно около $8,1 млрд. Таковы результаты исследования, проведенного, в частности, специалистами НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова Минздрава России. В исследовании содержится прогноз до 2030 года, где отмечается, что экономические потери от рака легкого и рака молочной железы должны снизиться, а от рака шейки матки и опухолей головы и шеи — повыситься.

Эксперты НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова Минздрава России (Санкт-Петербург), Университета Тампере (Финляндия) и Международного агентства по изучения рака ВОЗ подвели итоги исследования по экономическим потерям из-за преждевременной смертности россиян от онкозаболеваний в 2011–2015 годах, а также представили прогноз до 2030 года. Документ опубликован в научном издании Scandinavian Journal of Public Health. Как пояснил “Ъ” один из авторов исследования, исполнительный директор Ассоциации онкологов Северо-Западного федерального округа, научный сотрудник НМИЦ онкологии и Университета Тампере Антон Барчук, «использовалась модель, которая показала продолжительность жизни без потерь от определенного онкологического заболевания, а потом оценивалась продолжительность жизни при наличии смертности от него». Полученная разница — это годы, которые человек не прожил, а соответственно, не мог и работать. В исследовании использовались данные Росстата.

Согласно представленным данным, ежегодно в 2011–2015 годах экономические потери РФ в результате преждевременной смертности россиян от онкозаболеваний составляли в среднем до $8,1 млрд — около 0,24% ВВП.

При этом в 2001–2005 годах потери оценивались в $6,5 млрд ежегодно. Наиболее значительными в 2011–2015 годах были экономические потери от смертности от рака легкого среди мужчин — $1,2 млрд, а также от рака молочной железы — $0,64 млрд. На второй строчке по величине экономических потерь из-за смертности от рака среди мужчин значится рак желудка ($0,52 млрд), среди женщин — рак шейки матки ($0,34 млрд).

К 2030 году потери РФ из-за преждевременных смертей от рака должны составить $7,5 млрд (0,14% от ВВП). Потери от рака молочной железы у женщин уменьшатся до $0,52 млрд, а потери от преждевременной смертности от рака легкого у мужчин — до $0,97 млрд. Наибольший прирост в структуре потерь от женской смертности покажет рак шейки матки, экономические потери от которого вырастут с $0,34 млрд до примерно $0,45 млрд. Среди мужчин будут расти потери по опухолям головы и шеи (с $0,32 млрд до $0,4 млрд). Также рост экономических потерь от смертности среди мужчин будет наблюдаться по раку крови (с $0,41 млрд до $0,42 млрд, второе место по потерям среди мужского населения в 2030 году).

Господин Барчук отметил, что экономические потери в результате онкозаболеваний в разных странах мира «относительно сопоставимы» и составляют 0,1–0,5% ВВП, в частности, у США это около 0,5%. Он выразил надежду, что данные подобных исследований будут учтены при разработке и корректировке национальных программ, направленных на снижение показателей преждевременной смертности.

Исследователи отметили, что из-за онкологических заболеваний женщины живут в среднем на 18, а мужчины на 15 лет меньше.

«Если брать рак молочной железы в период с 2011 года по 2015 год, то это 18–19 лет на каждую смерть, к 2030 году эта цифра составит около 20 лет,— сказал Антон Барчук.— При раке шейки матки сейчас это около 25 лет. Если мы говорим об опухолях головного мозга, то сейчас у мужчин потери составляют 23,5 года, у женщин — 20,5 года. При раке желудка потери у мужчин составляют 13,5 года, 15 лет у женщин». Более высокие потери для женщин Антон Барчук объясняет тем, что у них в среднем выше продолжительность жизни.

Директор Институт экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович прокомментировала итоги исследования с осторожностью, призвав относиться к нему как «к упражнению, показывающему динамику изменений». По ее мнению, оценивать потери от онкозаболеваний относительно ВВП имеет смысл по сравнению с потерями других стран.

Напомним, в 2017 году занимавший должность директора Центра развития здравоохранения Московской школы управления «Сколково» Юрий Крестинский на Российском онкологическом конгрессе представил данные, полученные по методике оценки Минфина, о влиянии онкозаболеваний на экономику РФ. В частности, он оценил потери ВВП с учетом снижения производительности домохозяйств, имеющих больных раком молочной железы, в 9,4 млрд руб. в год, от рака легкого — 13,1 млрд руб., данные были получены без учета «будущих недополученных доходов».

В начале июня 2019 года Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П. А. Герцена опубликовал данные о состоянии онкологической помощи в РФ, согласно которым в 2018 году в России выявлено более 624,7 тыс. новых случаев злокачественных новообразований. Прирост по сравнению с предыдущим годом оценивался в 1,2% — это самый низкий прирост за последние пять лет (см. “Ъ” от 2 августа). К 2024 году планируется добиться снижения смертности от новообразований до 185 на 100 тыс. населения, что ниже уровня 2017 года (200,6) почти на 8%, однако ученые отмечают, что показатель смертности «грубый», в условиях старения населения снизить ее «достаточно проблематично».

Источник: Коммерсант