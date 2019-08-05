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Отключат холодную и горячую воду на сутки в центре Бердска

11:15 05.08.2019 Фото: Википедии
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В КБУ просят бердчан запастись водой, хотя обещают подвозить ее водовозкой по графику. Коммунальщики планово меняют водовод в районе ул. Горького.

Отключат холодную и горячую воду на сутки в центре Бердска
Воды не будет более суток

О замене участка водовода в районе ул. Горького в Бердске и отключении в связи с этим воды сегодня, 5 августа сообщили в муниципальном Комбинате бытовых услуг.

С 8.00 четверга 8 августа до 12.00 пятницы 9 августа в связи с утвержденным планом мероприятий по замене участка водовода Д-500 мм в районе ул. Горького будет произведено отключение холодного и горячего водоснабжения по адресам: ул. Горького, 1, 3, 5; ул. Ленин,а 83, 85, 87, 89; ул. Вокзальная, 50А, 52, спортшкола «Олимп» (ул. Вокзальная, 50), детский сад №17, лицей №6, Дентал-Сервис.

-Просим произвести запас воды и подготовиться к отключению. На время производства работ, дополнительно будет организован подвоз воды, — уточнили в КБУ.

Точки подвоза воды:
1. Вокзальная, 50А — с 09-00 до 12-00.
2. Горького, 3 — с 15-00 до 17-00.
3. Ленина, 85 — с 19-00 до 22-00.

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От редакции

Бердским сетям нужен глобальный ремонт?

Аноним, 05 августа 2019 11:22
М да! Все закопали, сейчас опять раскапывать и менять. Так только у нас делают. Бардюрный камень в яму закопали, ни кто его не убрал в сторону. Вот тебе и благоустройство!

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