Отключат холодную и горячую воду на сутки в центре Бердска

В КБУ просят бердчан запастись водой, хотя обещают подвозить ее водовозкой по графику. Коммунальщики планово меняют водовод в районе ул. Горького.

Воды не будет более суток

О замене участка водовода в районе ул. Горького в Бердске и отключении в связи с этим воды сегодня, 5 августа сообщили в муниципальном Комбинате бытовых услуг.

С 8.00 четверга 8 августа до 12.00 пятницы 9 августа в связи с утвержденным планом мероприятий по замене участка водовода Д-500 мм в районе ул. Горького будет произведено отключение холодного и горячего водоснабжения по адресам: ул. Горького, 1, 3, 5; ул. Ленин,а 83, 85, 87, 89; ул. Вокзальная, 50А, 52, спортшкола «Олимп» (ул. Вокзальная, 50), детский сад №17, лицей №6, Дентал-Сервис.

-Просим произвести запас воды и подготовиться к отключению. На время производства работ, дополнительно будет организован подвоз воды, — уточнили в КБУ.

Точки подвоза воды:

1. Вокзальная, 50А — с 09-00 до 12-00.

2. Горького, 3 — с 15-00 до 17-00.

3. Ленина, 85 — с 19-00 до 22-00.