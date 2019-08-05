ЧС у ТЦ «Орбита»: фекальный провал 2 августа засыпали грунтом в Бердске

5 августа на место ЧС выйдет подрядчик менять 70 метров канализационной трубы будут методом разрушения старой и укладки новой горизонтальным бурением.

Яма засыпана

В конце июня прорвало канализационную трубу в микрорайоне Космическом Бердска. Фекальные стоки начали выходить наружу. Устранить аварию быстро не удалось, так как сети лежат глубоко под землей в месте скопления грунтовых вод. Муниципальный Комбинат бытовых услуг ежедневно откачивает стоки в соседний колодец.

6 июля ситуация с провалом признана чрезвычайной. Это потребовалось, чтобы избежать длительной процедуры выбора подрядной организации по конкурсу. Провал угрожает фундаментам соседних многоэтажек из-за сильного обводнения грунта.

2 августа «Курьер. Среда. Бердск» убедился, что яма засыпана и убраны торчащие трубы, начаты работы по ликвидации провала. 5 августа здесь начнет работы подрядчик, об этом 1 августа «Курьер. Среда. Бердск» сообщил вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров. Менять 70 метров канализационной трубы будут методом разрушения старой и укладки новой горизонтальным бурением. Подготовительный процесс начался. На ликвидацию этой крупной аварии пойдет порядка 2 млн рублей из городского бюджета.