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ЧС у ТЦ «Орбита»: фекальный провал 2 августа засыпали грунтом в Бердске

09:15 05.08.2019, Алена Романцова Фото: Алена Романцова
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5 августа на место ЧС выйдет подрядчик менять 70 метров канализационной трубы будут методом разрушения старой и укладки новой горизонтальным бурением.

ЧС у ТЦ «Орбита»: фекальный провал 2 августа засыпали грунтом в Бердске
Яма засыпана

В конце июня прорвало канализационную трубу в микрорайоне Космическом Бердска. Фекальные стоки начали выходить наружу. Устранить аварию быстро не удалось, так как сети лежат глубоко под землей в месте скопления грунтовых вод. Муниципальный Комбинат бытовых услуг ежедневно откачивает стоки в соседний колодец.

6 июля ситуация с провалом признана чрезвычайной. Это потребовалось, чтобы избежать длительной процедуры выбора подрядной организации по конкурсу. Провал угрожает фундаментам соседних многоэтажек из-за сильного обводнения грунта.

2 августа «Курьер. Среда. Бердск» убедился, что яма засыпана и убраны торчащие трубы, начаты работы по ликвидации провала. 5 августа здесь начнет работы подрядчик, об этом 1 августа «Курьер. Среда. Бердск» сообщил вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров. Менять 70 метров канализационной трубы будут методом разрушения старой и укладки новой горизонтальным бурением. Подготовительный процесс начался. На ликвидацию этой крупной аварии пойдет порядка 2 млн рублей из городского бюджета.

ЧС у ТЦ «Орбита»: фекальный провал 2 августа засыпали грунтом в Бердске

Перекачивают стоки

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От редакции

Прорвет еще раз?

Новый мэр, 05 августа 2019 10:27
Проверенный метод 3 месяца постояла яма,засыпали.

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