Мусор вывалили после ремонта коттеджа в лесу недалеко от «Чайки» в Бердске

На уборку мусорных свалок на побережье и в лесной зоне городской бюджет выделил 250 тыс. рублей. Больше всего тратят денег на уборку мусора в лесу Нового поселка.

Кучу мусора вывалили в лесу недалеко от дороги на «Чайку»

Новую свалку в бердском лесу обнаружили 1 августа жители зеленой зоны. Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Наталья Булавченко, гора строительного мусора появилась у дороги на «Чайку» за микрорайоном морским. Судя по фото, в лесной массив выбросили отходы после ремонта квартиры или коттеджа, коих в том месте немало. Наталья Николаевна возмущена происходящим. Она давно борется за чистоту бердских лесов и всей прибрежной территории.

Свалку в зеленой зоне готово убрать управление природными ресурсами Бердска, сообщили «Курьер. Среда. Бердск» Светлана Шерстобитова, руководитель ведомства. Только обнаружившему мусорную кучу в лесу необходимо позвонить в управление и дать конкретные координаты свалки.

— Мы готовы выехать на место, готовы заключить договор в рамках муниципальной программы и убрать свалку в городских лесах. Финансирование на это у нас есть. Человек, нашедший свалку, должен выйти на контакт с нами. И мы обязательно ликвидируем свалку, — пообещала Светлана Васильевна.

По ее словам, городской бюджет каждый год закладывает деньги специально на уборку мусора в водоохранной зоне и городских лесах. На 2019 год предусмотрено на эти цели 250 тыс. рублей. Как только обнаруживается мусорная свалка на этих территориях, управление природными ресурсами Бердска нанимает машину, рабочих и убирает мусор.

В этом году уже несколько раз чистили лес от мусора, отметила Шерстобитова. Убирали свалку на территории областного памятника природы «Бердская лесная дача» — на берегу Обского моря в районе «Чайки». Там на уборку потратили 8,5 тыс. рублей. На ликвидацию большой свалки в Новом поселке израсходовали 60 тыс. рублей. Недалеко от поселкового детсада традиционно сваливают мусор.

— Там любимое место для сваливания мусора. Постоянно убираем, а через две недели снова горы отходов, — прокомментировала Светлана Шерстобитова.

Если вы обнаружили свалку в бердском лесу, звоните в управление природными ресурсами Бердска по тел. 2-75-55.