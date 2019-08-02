Линейка для школьников состоится в воскресное 1 сентября в Бердска

Первый раз в первый класс пойдут более 1500 детей.

В 2019 году в первые классы пойдут более 1500 детей

Меньше месяца остается до 1 сентября. В 2019 году День знаний выпадает на воскресенье, во всех бердских школах по воскресеньям не учатся. Некоторые родители задаются вопросом, когда же идти в школу?

— Независимо от того, какой день недели выпадает на 1 сентября. День знаний состоится именно в этот день. Все праздничные мероприятия в школах пройдут 1 сентября, — рассказала «Курьер.Среда.Бердск» начальник управления образования Бердска Жанна Тузова сегодня, 2 августа.

Как показал блиц-опрос «Курьер. Среда. Бердск», родители школьников рады, что первый день в школе выпадает на выходной.

— Раньше мне приходилось отпрашиваться с работы, чтобы провести День знаний с ребенком. Заплести косы дочке, поприсутствовать на линейке. В этом году я очень рада, что 1 сентября станет настоящим праздником, который мы очень ждем уже пятый год подряд, — призналась жительница Бердска Ольга Смирнова.

Напомним, что в 2018 году 1 сентября прошел в субботу и совпал с Днем города Бердска.