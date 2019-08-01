Умер в больнице велосипедист после «пьяного» ДТП с ВАЗом под Бердском

Лишенный прав управления водитель, сбив велосипедиста на ночной трассе Р-256, скрылся и напился. Но его нашли и будут судить по новому закону. Погибший тоже нарушил ПДД.

Велосипедист скончался в больнице через 4 дня после ДТП

Сегодня, 1 августа, в больнице Бердска скончался 29-летний велосипедист, сбитый ВАЗом 12-й модели в ночь на 28 июля на трассе Р-256. Смертельное ДТП произошло в районе бердского поселка Вега, но на территории Искитимского района — на границе двух муниципальных образований.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» госинспектор отделения пропаганды ГИБДД Новосибирской области Константин Шкабарня, автомобилист ехал в направлении Бердска, велосипедист ему навстречу по обочине.

— Велосипедист получил крайне тяжелые травмы — ушиб головного мозга, открытый перелом правой голени, множественные переломы плеча и предплечий, травматический шок третьей степени, — уточнил Шкабарня.

При этом 26-летний водитель ВАЗа был лишен прав управления транспортом буквально недавно — 14 июня 2019 года. Более того, он скрылся с места ДТП.

— Он не просто оставил место происшествия. В отношении него составлен протокол за употребление спиртных напитков после ДТП. Сейчас этот случай попадает под поправку, когда включаются отягчающие обстоятельства, приравненные к тому, что человек ехал пьяным за рулем. И суд принимает решение с учетом этого. Почему водитель сбегает? Чтобы скрыть то, что он был пьян в момент ДТП. Законодатели ввели поправку: скрывшихся с места аварии приравнивают к нетрезвым, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» госинспектор.

Поскольку пострадавший скончался, материалы дела из отдела дознания ГИБДД передадут в следственный отдел искитимской полиции для расследования. Сведения о смерти пациента поступили в органы полиции из бердской ЦГБ.

Велосипедист двигался с нарушением правил дорожного движения, заявил Шкабарня. Он должен был двигаться по обочине в попутном направлении, а не во встречном.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», велосипедист ехал не один — с женой, которая тоже ехала на велосипеде. Она вызвала «скорую» из Искитима. Но проезжавшие мимо автомобилисты позвонили в Бердскую ЦГБ, которая приехала значительно быстрее.