Душит астма

В половине случаев астма развивается у детей до 10 лет, треть численности заболевания приходится на возраст до 40 лет

Но есть множество заболеваний, которые носят затяжной характер, мешая полноценной работе дыхательной системы. К ним относится и бронхиальная астма, с которой можно спокойно наслаждаться жизнью, если соблюдать некоторые профилактические правила поддержания здоровья.

Жизнь с астмой возможна

Бронхиальная астма может появиться в любом возрасте. В половине случаев астма развивается у детей до 10 лет, треть численности заболевания приходится на возраст до 40 лет. Причем среди больных астмой детей чаще всего встречаются мальчики.

Существует несколько групп риска людей, которые склонны к появлению и развитию астмы. К ним относятся лица, у которых кто-либо из близких родственников в семье имеет этот недуг. Далее, специалисты, пребывающие в течение длительного времени во вредных условиях труда, например, шахтеры. И категория людей, проживающих в неблагоприятной экологической среде. Использование различных химических средств и косметики нередкое становится причиной появления и развития астмы.

Причина появления и развития астмы лежит в нарушениях вегетативной нервной системы, нарушении биохимического обмена в клетках бронхов, а также активизации и размножении клеток иммунной системы, провоцирующих отек слизистой нижних дыхательных путей. Еще одной причиной выступает ожирение.

Астма характеризуется сужением просветов бронхов (через которые циркулирует воздух) от спазма или отека. Симптомы бронхиальной астмы – одышка, свистящий хрип в грудине, сухой кашель, потливость, учащенное дыхание, «заложенность» дыхания в легких, которая порождает чувство нехватки воздуха и удушье, а также боли в нижней части грудины.

Проверьтесь у врача

Диагностировать заболевание может только врач. В основе проведения диагностики лежат инструментальные и лабораторные исследования проходимости дыхательных путей. Сначала врач слушает жалобы пациента на болезнь. Если у больного присутствуют частые бронхиты с ярко выраженным кашлем, назначается второй этап обследования. Следующий шаг – прохождение спирографии – анализа на объем легких. В случае низкой проходимости дыхательных путей пациенту дается противоастмовый препарат. После него назначается повторная спирография. Если по результатам этого анализа объем легких увеличился, наличие астмы подтверждается диагнозом.

Астма подразделяется на три вида – экзогенная, эндогенная и смешанного типа. Первый тип астмы приобретается по наследству. Ее аллергенами являются возбудители из внешней среды – пыльца, шерсть домашних животных и пыль. При втором типе астмы развитие симптомов происходит под воздействием различных инфекций дыхательных путей, физической нагрузке, психоэмоциональных раздражителях, а также холодного воздуха. При смешанном типе любой из перечисленных факторов может стать причиной развития симптомов.

К распространенным аллергенам бронхиальной астмы относят пыльцу, микроскопические грибы, пыль и пылевых клещей, частички кожи, а также шерсть домашних животных. Реакция организма на аллерген не зависит от его степени концентрации.

Лечение — обязательно

Опасность заболевания кроется в приступах удушья, во время которых человек может задохнуться и умереть. Как правило, астма лечится двумя видами препаратов. В первую группу входят лекарства, направленные на расслабление стенок бронхов и увеличения их дыхательного объема, снимая параллельно в них мышечный спазм. Ко второй относятся препараты, блокирующие аллергическую реакцию бронхов. В качестве профилактических мер, больной астмой не должен контактировать с людьми или предметами, которые могут спровоцировать развитие выраженных симптомов. К таким раздражающим факторам относятся, в первую очередь, люди с простудными заболеваниями и серьезными заболеваниями легких; далее идут ароматизированные средства, косметика и бытовая химия, которые вызывают аллергические реакции. Необходимо придерживаться диеты, исключив из рациона острое, сладкое и кислое. Воспрещено посещать помещения с загрязненным воздухом и пылью.

И, самое главное, больному астмой надо понять, что является провокатором появления симптомов болезни, чтобы в дальнейшем исключить с этим какой-либо контакт. Бронхиальную астму обязательно нужно лечить!