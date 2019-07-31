Пожизненно лишает водительских прав суд по искам прокурора Бердска

Наркоманам и алкоголикам запрещено управлять транспортом. Прокурор отстаивает интересы неопределенного круга лиц — неизвестно, кого могут убить люди, севшие пьяными за руль.

Прокурор Бердска в суде отстаивает права неопределенного круга лиц

В Бердском суде 23 июля состоялись два заседания по однотипным делам. Иски в интересах неопределенного круга лиц подал прокурор Бердска в отношении граждан — Большакова и Васильева. В первом случае судья Сергей Мельчинский иск прокурора удовлетворил полностью, во втором — объявил перерыв.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» помощник председателя суда Наталья Сафронова прокурорские иски касались лишения водительских прав. Прокурор города Роман Сивак уточнил: пожизненное лишение прав управления транспортным средством.

— В защиту неопределенного круга лиц, потому что мы не знаем, кого они могут убить, если сядут пьяными за руль. Прокурор обращается в суд не против кого-то, а в защиту неопределенного круга лиц, когда ответчиком выступает человек, имеющий какую-либо зависимость, ранее совершивший ДТП либо лишенный права управления. У прокурора есть основания для того, чтобы лишить их вообще этого специального права — управлять транспортом. Но у них всегда есть право пройти необходимую процедуру и получить документы, — пояснил «Курьер. Среда. Бердск» Роман Сивак.

Лишают прав наркоманов и алкоголиков, стоящих на учете у нарколога. Кроме этого, в практике бердской прокуратуры есть успешная защита интересов неопределенного круга лиц по свободному доступу к водоемам.

Прокуратура также подает иски от имени недееспособных граждан, несовершеннолетних и престарелых, а еще в защиту интересов государства.

— И мы это делаем постоянно. С учетом того, что после вступления в силу судебного решения подключаются судебные приставы для того, чтобы исполнить, — рассказал Роман Андреевич.