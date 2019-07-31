Труп мужчины нашли спасатели в квартире многоэтажки Бердска

Бердчанин долгое время не выходил на связь с родными, не отвечал на звонки и стук в дверь. Близкие попасть в квартиру не смогли, обратились за помощью к спасателям.

Бердских спасателей часто вызывают деблокировать двери, за которыми людям может грозить опасность

Сообщение с просьбой деблокировать входную дверь в квартиру получил в ночь на 30 июля дежурный поисково-спасательного отряда (ПСО), базирующегося в Бердске. В квартире находился мужчина, который длительное время не отвечал на звонки и стук в дверь. Родные самостоятельно в жилье попасть не смогли.

Спасатели прибыли на место и с помощью аварийно-спасательного инструмента деблокировали входную дверь. В комнате они обнаружили труп владельца квартиры, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» спасатель ПСО Оксана Акулова. Тело передали полицейским.