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Труп мужчины нашли спасатели в квартире многоэтажки Бердска

10:24 31.07.2019, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Бердчанин долгое время не выходил на связь с родными, не отвечал на звонки и стук в дверь. Близкие попасть в квартиру не смогли, обратились за помощью к спасателям.

Труп мужчины нашли спасатели в квартире многоэтажки Бердска
Бердских спасателей часто вызывают деблокировать двери, за которыми людям может грозить опасность

Сообщение с просьбой деблокировать входную дверь в квартиру получил в ночь на 30 июля дежурный поисково-спасательного отряда (ПСО), базирующегося в Бердске. В квартире находился мужчина, который длительное время не отвечал на звонки и стук в дверь. Родные самостоятельно в жилье попасть не смогли.

Спасатели прибыли на место и с помощью аварийно-спасательного инструмента деблокировали входную дверь. В комнате они обнаружили труп владельца квартиры, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» спасатель ПСО Оксана Акулова. Тело передали полицейским.

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