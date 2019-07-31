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На 480 рублей вырос прожиточный минимум в Бердске

10:30 31.07.2019 Фото: pixabay
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Его величина составила в среднем на жителя области 11 738 рублей, в том числе на трудоспособное население – 12 486; пенсионера – 9 440; ребёнка – 12 037 рублей.

На 480 рублей вырос прожиточный минимум в Бердске
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В соответствии с Федеральным законом «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» № 233-ФЗ от 03.12.2012, постановлением губернатора Новосибирской области от 26.07.2019 г. № 191 установлена величина прожиточного минимума в Новосибирской области во II квартале 2019 года.

Величина прожиточного минимума составила в среднем на жителя области 11 738 рублей, в том числе на трудоспособное население – 12 486; пенсионера – 9 440; ребёнка – 12 037 рублей, сообщает Новосибирскстат. Стоит отметить,что величина прожиточного минимума в Новосибирской области за I квартал 2019 года в расчете на душу населения составлял 11 211 рублей, по основным социально-демографическим группам населения: для трудоспособного населения — 11 908 рублей, пенсионеров — 9 033 рублей, детей — 11 539 рублей.

В расчёте на среднего жителя структура прожиточного минимума состоит из расходов на:

— питание – 42% (4932 рубля);

— оплату услуг – 25,4% (2975 рублей);

— непродовольственные товары – 25,3% (2969 рублей);

— налоги – 7,3% (862 рубля).

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