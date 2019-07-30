Доходяга-диабетик не может пройти обследование на инвалидность в Бердске

При росте 170 см бердчанин весит 47 кг. Он инвалид 3 группы, но из-за резко ухудшившегося состояния здоровья пора переходить на 2 группу. Бегает по врачам, но без толка.

Посещать врача без очереди могут только ветераны Великой Отечественной войны

Не может пройти обследование на инвалидность житель Бердска.

— Мне 68 лет, моему сыну 48 лет, он инвалид 3 группы по общему заболеванию. Диагноз «церебральный паралич центральной нервной системы в легкой форме». Это было написано в его медицинской карточке, где все отмечено при получении инвалидности. Но ее в поликлинике потеряли и выписали новую — так проще, чем искать.

С 2009 года мой сын находится на бессрочной инвалидности. В 2015 году сын сломал шейку бедра, и у него стоят три титановых штыря. В 2016 году ему поставили диагноз «диабет».

В последнее время состояние сына ухудшилось. При росте 170 см он весит 47 кг. Его пенсия составляет 7600 рублей. Решили обратиться в поликлинику, куда приписаны, и пройти обследование на 2 группу инвалидности. Это было в августе 2018 года. Нас записали к участковому врачу. Отсидели в очереди 1,5 часа, хотя были записаны на 10.40. Карточка новая, сняли копии со справки об инвалидности, сделали пометку о диабете. Врач смерила давление, дала направление на сдачу крови и мочи на анализ, отправила нас к хирургу. Когда я стала спрашивать об обследовании на 2 группу инвалидности, ответила, чтобы мы шли к хирургу — идите и все.

Кое-как записались на прием к хирургу. Пришли. Но доктора вызвали на ДТП и сказали что когда он будет — не известно. Пошли в регистратуру перезаписаться, но там сказали, чтобы мы записывались заново.

У меня проблема с ногой, я не могу долго ходить — хромота. Вызвали врача на дом. Пришла молодая врач, смерила давление и стала говорить о вызове хирурга на дом. Кому-то позвонила и сказала, что нет такой возможности. Когда ее спросили, что делать, ответила, что не знает. Пробыла минут 5-7 и ушла. Это было в октябре. Решили отложить обследование на инвалидность до весны. Сидеть зимой в узких душных коридорах поликлиники невмоготу.

В апреле этого года мы обратились в общественную палату, где нам дали номер телефона главврача Юрия Краморова. Я позвонила, позже мне перезвонили из приемной и направили к завполиклиникой, назвав дату и время. Заведующая поликлиникой привела нас к замглавврача. Ждали час. Заходим, подаю карточку, называю цель прихода, озвучиваю диагнозы сына. Она стала кому-то звонить, потом записала на листке семь специалистов, подает и говорит: «Идите». Куда и к кому? «Идите, я за вас в очереди стоять не буду». Так и ушли несолоно хлебавши.

Прошли майские празднике. Я прочитала в газете о диспансеризации, по результатам которой выявляются хронические заболевания и определяется группа здоровья. Записались. Обследование прошли за 50 минут. Сыну порекомендовали обратиться к психологу и есть побольше сливочного масла и жирной пищи.

После этого отправились к участковому терапевту. Два часа сидели в очереди. Вошли в кабинет. Стоит полумрак и молчание. Врач что-то печатает на компьютере. Садимся без приглашения. Доктор поворачивается, берет карточку, а затем подает анкету с 50 вопросами. Объясняет, что нужно на них ответить. Сын заполняет анкету и врач измеряет ему давление, прослушивает легкие. Спросила, проверял ли он кровь на сахар. Я начинаю спрашивать, как нам пройти обследование на группу при состоянии, в котором находится сын, его нужно класть на обследование в больницу. Отвечает, что на обследование в больницу кладут только по направлению от военкомата и тихо добавляет: «Как бы эту инвалидность не отняли». Потом кому-то звонит и спрашивает у меня: «Ухаживать будете?» Я спрашиваю: за кем? В ответ молчание. Направляет сына на ФГД и колоноскопию. Спрашиваю: зачем? Получаю ответ, что анализы под местным наркозом болезненные. К тому же, нужно сдать на анализы кровь, мочу, кал. Интересуюсь, как долго остаются анализы годными, но врач отправляет меня в коридор дожидаться направления, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Наталья Александровна.

Главврач бердской горбольницы Юрий Краморов посоветовал Наталье Александровне прийти к нему на прием, он постарается помочь решить ее проблему. В том случае, если ее сына есть показания для перехода с третьей группы инвалидности на вторую.

По поводу ожидания в очередях: в очередях приходится стоять всем, кроме ветеранов войн, пояснил Краморов.

Кому положена инвалидность

В соответствии с «Правилами признания лица инвалидом», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 № 95, и «Классификациями и критериями, используемыми при проведении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы», утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.12.2015 № 1024 н, при проведении очной (заочной) медико-социальной экспертизы врачами-специалистами бюро медико-социальной экспертизы принимается решение об установлении, либо снятии инвалидности с гражданина.

Инвалидность может быть установлена при заболеваниях внутренних органов и систем, психических заболеваниях, последствий травм, нарушений зрения и слуха, врожденных дефектов развития. Полный перечень заболеваний утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.12.2015 № 1024 н «О классификациях и критериях, используемых при проведении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы».

При установлении инвалидности, заболевание гражданина оценивается согласно критериям степени выраженности нарушения функции органа или системы органов, а также категории жизнедеятельности организма и степени их выраженности, а именно: способность к самообслуживанию, самостоятельному передвижению, ориентации, общению, контролю своего поведения, обучению, трудовой деятельности. Выделяют 3 степени выраженности данной категории.

Критерием для установления инвалидности является степень выраженности ограничений одной из категорий жизнедеятельности, например: гражданин нуждается в частичном или постоянном постороннем уходе, что будет соответствовать 2 или 1 группе инвалидности. Затраты на обслуживание, общение, обучение более чем у здоровых людей, согласно критериям жизнедеятельности организма, будет соответствовать 3 группе инвалидности.

Какие документы нужны для оформления инвалидности?

Для направления на медико-социальную экспертизу в медицинской организации оформляется посыльный лист формы № 088у-06, в котором содержатся медицинские заключения врачей-специалистов, результаты исследований.

Когда идти на переосвидетельствование инвалидности?

Группа инвалидности устанавливается врачами-специалистами бюро медико-социальной экспертизы и не имеет стабильных временных промежутков.