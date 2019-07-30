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Главу угрозыска Приморья задержала ФСБ

16:40 30.07.2019 Фото: сайт УМВД по Приморскому краю
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У Андрея Миляева обнаружился лесозаготовительный бизнес, где работали китайцы-нелегалы. По роду деятельности полковник участвовал в совещаниях при МВД и ФСБ и знал о всех готовящихся проверках в пунктах приема, хранения и переработки древесины.

Главу угрозыска Приморья задержала ФСБ
За эти три года Миляев передал Строкачу не мене 11,5 миллионов рублей на покупку оборудования для пункта по обработке древесины

По информации «Комсомольской правды – Владивосток», главу управления уголовного розыска УМВД по Приморскому краю Андрея Миляева обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст. 285 УК РФ). Поводом к возбуждению дела стала проверка управления «М» УФСБ России по Приморскому краю.

По мнению следствия, у Андрея Миляева обнаружился собственный лесозаготовительный бизнес в Дальнегорске, где работали китайцы-нелегалы. По роду деятельности полковник участвовал в совещаниях при МВД и ФСБ и знал о всех готовящихся проверках в пунктах приема, хранения и переработки древесины. О грядущих проверках он сообщал своему бизнес-партнеру, предпринимателю Денису Строкачу, тот передавал ее гражданам Китая, и они быстро покидал проверяемый пункт.

Миляев и Строкач знакомы давно. В 2016 году они договорились организовать в Дальнегорске на проспекте 50 лет Октября специализированный пункт по приему и переработке древесины. Через подконтрольное ОО «Стикс» пункт сдали в аренду гражданам КНР и получали с него доход. СО второй половины 2016 года и до сегодняшнего дня Строкач платил полицейскому его долю – от 200 до 500 тысяч рублей. Точно посчитать оперативникам удалось только период с апреля 2018 по июль 2019 года – более 5 миллионов рублей.

Но не обошлось и без издержек. Известно, что за эти три года Миляев передал Строкачу не мене 11,5 миллионов рублей на покупку оборудования для пункта по обработке древесины, а также для того, чтобы выкупить доли в праве собственности на тот самый земельный участок в Дальнегорске, принадлежащий Строкачу и двум его партнерам.

Сам Миляев знал, что на его участке нелегально работает 15 граждан КНР и что древесина вырублена незаконно.

Долгое время сотрудники УФСБ и УМВД по Приморскому краю не могли выявить и пресечь нарушения, пока не стало ясно – кто-то сливает информацию, подрывая авторитет руководства местной полиции и дискредитируя правоохранительные органы в целом.

Андрея Миляева задержали в обед 29 июля сотрудники управления ФСБ России по Приморскому краю и Шестого следственного управления СРК (дислоцируется в Хабаровске). Для задержания из Хабаровска прибыла специальная группа. На избрание меры пресечения у оперативников есть 72 часа.

Тем временем ряд СМИ распространил информацию о том, что при обысках в квартире полковника полиции якобы нашли более миллиарда рублей наличными. Источник «Комсомольской правды – Владивосток» утверждает, что оперативники, проводившие обыски, деньги находили, но информация про миллиард не соответствует действительности. На самом деле при обыске изъято всего 39 тысяч рублей.

Полиция Приморья уже начала служебную проверку.

Источник: КП

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От редакции

Чем окончится служебная проверка?

Аноним, 30 июля 2019 16:47
На Путина похож.

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