Главу угрозыска Приморья задержала ФСБ

У Андрея Миляева обнаружился лесозаготовительный бизнес, где работали китайцы-нелегалы. По роду деятельности полковник участвовал в совещаниях при МВД и ФСБ и знал о всех готовящихся проверках в пунктах приема, хранения и переработки древесины.

За эти три года Миляев передал Строкачу не мене 11,5 миллионов рублей на покупку оборудования для пункта по обработке древесины

По информации «Комсомольской правды – Владивосток», главу управления уголовного розыска УМВД по Приморскому краю Андрея Миляева обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст. 285 УК РФ). Поводом к возбуждению дела стала проверка управления «М» УФСБ России по Приморскому краю.

По мнению следствия, у Андрея Миляева обнаружился собственный лесозаготовительный бизнес в Дальнегорске, где работали китайцы-нелегалы. По роду деятельности полковник участвовал в совещаниях при МВД и ФСБ и знал о всех готовящихся проверках в пунктах приема, хранения и переработки древесины. О грядущих проверках он сообщал своему бизнес-партнеру, предпринимателю Денису Строкачу, тот передавал ее гражданам Китая, и они быстро покидал проверяемый пункт.

Миляев и Строкач знакомы давно. В 2016 году они договорились организовать в Дальнегорске на проспекте 50 лет Октября специализированный пункт по приему и переработке древесины. Через подконтрольное ОО «Стикс» пункт сдали в аренду гражданам КНР и получали с него доход. СО второй половины 2016 года и до сегодняшнего дня Строкач платил полицейскому его долю – от 200 до 500 тысяч рублей. Точно посчитать оперативникам удалось только период с апреля 2018 по июль 2019 года – более 5 миллионов рублей.

Но не обошлось и без издержек. Известно, что за эти три года Миляев передал Строкачу не мене 11,5 миллионов рублей на покупку оборудования для пункта по обработке древесины, а также для того, чтобы выкупить доли в праве собственности на тот самый земельный участок в Дальнегорске, принадлежащий Строкачу и двум его партнерам.

Сам Миляев знал, что на его участке нелегально работает 15 граждан КНР и что древесина вырублена незаконно.

Долгое время сотрудники УФСБ и УМВД по Приморскому краю не могли выявить и пресечь нарушения, пока не стало ясно – кто-то сливает информацию, подрывая авторитет руководства местной полиции и дискредитируя правоохранительные органы в целом.

Андрея Миляева задержали в обед 29 июля сотрудники управления ФСБ России по Приморскому краю и Шестого следственного управления СРК (дислоцируется в Хабаровске). Для задержания из Хабаровска прибыла специальная группа. На избрание меры пресечения у оперативников есть 72 часа.

Тем временем ряд СМИ распространил информацию о том, что при обысках в квартире полковника полиции якобы нашли более миллиарда рублей наличными. Источник «Комсомольской правды – Владивосток» утверждает, что оперативники, проводившие обыски, деньги находили, но информация про миллиард не соответствует действительности. На самом деле при обыске изъято всего 39 тысяч рублей.

Полиция Приморья уже начала служебную проверку.

Источник: КП