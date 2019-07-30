За полгода 295 млн рублей получили льготники Бердска

За полгода компенсацию фактических расходов на оплату ЖКУ получили 28202 бердчан

Предоставляет 76 видов социальных выплат различным категориям льготников Центр социальной поддержки населения в Бердске.

По словам руководителя Центра социальной поддержки населения Светланы Казаковой, кроме соцподдержки региональных льготников учреждение реализует значительный объем федеральных полномочий, в том числе такие как, назначение выплат чернобыльцам, семьям погибших военнослужащих. На 1 июля текущего года получателями пособий и выплат в Бердске зарегистрированы 44 833 человека. При этом один человек или семья могут получать одновременно от одной до пяти соцвыплат.

— Можно сказать, что практически каждая семья в нашем городе получает поддержку государства, — подчеркнула Светлана Дмитриевна.

Общий объем денежных средств, выплачиваемых ежегодно, увеличивается. Увеличение, как правило, связано с индексацией размера социальных выплат, расширением перечня пособий.

За первое полугодие этого года уже выплачено 295 млн рублей. Условно работу Центра социальной поддержки можно разбить на четыре части. Первое направление — это выплаты семьям с детьми. На эти цели за 6 месяцев израсходованы 95,5 млн рублей или 32% от общего объема финансирования. Второе направление — осуществление ежемесячных денежных выплат льготникам. За полгода выплачено 47,5 млн рублей или 16% от всего объема финансирования. Третье направление — предоставление компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг. По данному направлению сумма выплат за 6 месяцев составила 122 млн рублей или 41% от всего объема финансирования. Четвертое направление — предоставление субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг малоимущим. На эти цели потрачено 31 млн рублей или 11% от общего объема финансирования.

Выплаты для семей с детьми

В целях улучшения демографической ситуации и улучшения благосостояния и качества жизни граждан в 2019 году сохранены все меры государственной поддержки семей в связи с рождением и воспитанием детей. В 2018 году по указу президента началась работа по предоставлению гражданам новой меры социальной поддержки — ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка. По состоянию на 1 июля этого года 480 семей ежемесячно получают данную выплату. Причем, 293 семьи обратились только с начала этого года. Размер ежемесячной выплаты составляет 11 358 рублей.

Эффективной мерой стимулирования семей является сертификат на областной семейный капитал. На 1 июля этого года правом на получение сертификата воспользовались 1215 семей. Средства семейного капитала, в этом году 104 тыс. рублей, реализовала 561 семья. За полгода принято 62 заявления на выдачу этого сертификата.

Следует выделить ежемесячную денежную выплату в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет. На 1 июля этого года выплата предоставлена 408 семьям. Размер выплаты на одного ребенка 11 145 рублей.

Дополнительное единовременное пособие молодой семье при рождении ребенка в этом году получили 217 семей.

Выплаты для многодетных семей

Количество многодетных семей, получающих меры социальной поддержки, составляет 1425. В рамках государственной программы Новосибирской области с начала этого года им предоставлена ежегодная денежная выплата многодетным семьям на приобретение одежды для посещения школьных занятий в размере 2000 рублей на каждого школьника. Получила такую выплату 431 многодетная семья.

Ежегодная выплата на приобретение школьных письменных принадлежностей на каждого ребенка школьного возраста из малообеспеченной многодетной семьи выплачена 249 семьям. Единовременная материальная помощь при поступлении ребенка из многодетной семьи в вуз в размере 10 тыс. рублей. Пока зачисление в вузы не происходило, ожидается обращение за данной услугой в августе-сентябре. Единовременная матпомощь при поступлении ребенка из многодетной семьи в 1 класс в размере 5000 рублей выплачена 105 семьям.

Компенсация за оплату ЖКУ

Исполнены в полном объеме публичные обязательства перед льготными категориями граждан. Ежемесячно обеспечивается предоставление мер соцподдержки по оплате жилищно-коммунальных услуг. Для этого налажен механизм информационного обмена данными с поставщиками жилищно-коммунальных услуг. На 1 июля компенсацию фактических расходов на оплату ЖКУ получили 28202 человека. Наибольшую численность региональных льготников составляют ветераны труда Новосибирской области, а из федеральных — инвалиды и семьи с ребенком-инвалидом.

По сравнению с 2018 годом незначительно уменьшилось количество семей, получающих субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. На 1 июля 2018 года это было 7029 семей, на 1 июля 2019 года 6601 семья. Из них семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума — 1510.

Максимально допустимая доля расходов на оплату ЖКУ от совокупного дохода семьи составляет 22%.

Продолжают предоставлять компенсацию расходов на уплату взносов на капремонт неработающим собственникам жилых помещений, достигших возраста 70 лет в размере 50% и достигших 80 лет в размере 100%. Эту компенсацию получают 1147 человек без учета льготников.

Помощь для ветеранов

Накануне Дня Победы 65 участникам Великой Отечественной войны вручили единовременную материальную помощь в размере 5000 рублей.

Адресную помощь в этом году получили 19 бердчан, в том числе 10 семьям в связи с пожарами и одной семье на условиях контракта на развитие личного подсобного хозяйства.

Компенсацию за покупку ТВ-приставок получили 13 бердчан

За возмещением расходов, понесенных в связи с переходом на цифровое ТВ, обратились 176 человек. Количество произведенных выплат составило 13. Из них 9 — малоимущие семьи, 2 — несовершеннолетние узники концлагерей, 1 участник Великой Отечественной войны и 1 житель блокадного Ленинграда.

Отдых в лагерях

За первое полугодие выдано 593 путевки для оздоровления детей в загородных лагерях, в том числе 393 бесплатные путевки семьям, имеющим детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящимся в трудной жизненной ситуации, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. И 200 путевок — за 10% от ее стоимости. В основном эти заезды осуществлялись классами в неканикулярное время.

С начала года специалисты Центра приняли 14 701 человек. Через портал госуслуг поступило 373 обращения.