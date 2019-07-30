Бессмысленно тушить лесные пожары: губернатор Красноярского края заботится о спасателях

Александр Усс: «При таком уровне задымления и удаленности мы реально подвергаем людей бессмысленной опасности. Время подлета туда — более трех часов. Как их можно там спасти, если пойдет верховой огонь?»

Лесные пожары на территории Сибири полыхают на площади около 2,3 миллиона гектаров

Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что тушить лесные пожары на части территорий в Сибири бессмысленно, потому что спасатели будут подвержены опасности.

В пятницу Авиалесоохрана сообщала, что лесные пожары на территории Сибири полыхают на площади около 2,3 миллиона гектаров, 95% территорий труднодоступны. По информации пресс-службы полпредства по СФО, на утро понедельника в регионах округа действует 232 очага лесных пожаров на площади 1,603 миллиона гектаров. Режим ЧС введен в четырех субъектах РФ, особый противопожарный режим введен в 44 субъектах, пожароопасный сезон открыт в 83 субъектах. Дым от пожаров был зафиксирован в ряде городов Урала, Поволжья, а также дошел до Казахстана.

В воскресенье на Всероссийском образовательном форуме «Территория инициативной молодежи «Бирюса-2019» стартовала третья смена федерального значения «Сила России: Сибирь», где губернатор Красноярского края провел встречу с молодежью. Отрывок беседы Усса на форуме, посвященном пожарам, был опубликован в понедельник в социальных сетях.

«Есть категория, которая у нас называется зона контроля – там, где пожар по определению не тушится, и есть зона охраны, где пожары тушатся. То, что касается зоны контроля — это в основном северная территория, пожары там возникают регулярно в основном из-за грозовой активности. Это было и сто, и двести, и триста, и пятьсот лет тому назад. Вот если у нас зимой холодная погода и возникает метель, никому же не приходит в голову… топить айсберги… чтобы у нас было потеплее. Нечто похожее, думаю, применительно к лесным пожарам в зоне контроля. Дело в том, что это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а может, даже где-то и вредно», — рассказал Усс.

Губернатор Красноярского края предположил, что произойдет, если направить людей на тушение лесных пожаров в отдаленные северные территории. «Вопрос абсолютно прикладной. Можно сегодня в зону контроля забросить парашютный десант… тысячи человек. При таком уровне задымления и удаленности мы реально подвергаем людей бессмысленной опасности. Время подлета туда — более трех часов. Как их можно там спасти, если пойдет верховой огонь?» — пояснил он.

По его словам, в этом году территория леса, которую прошел огонь, «приблизительно сопоставима с прошлым». «Чуть-чуть поменьше в этом году, но это вовсе не говорит о том, что работа организована более активно. Особенности погодных условий, не более того», — считает Усс.

Губернатора Красноярского края выразил мнение, что «в ближайшие год-два необходимо будет принимать решения и по более активной позиции… к борьбе с пожарами на северах».

«Потому что там разворачивается производственная активность… и естественно, там надо предотвращать угрозы для нефтяных вышек, для поселков и так далее. Красноярский край (в тушении пожаров – ред.) действует не самостоятельно, мы в ежедневном режиме мониторим ситуацию и согласовываем все наши действия с Рослесхозом. Периодически я такого рода селекторы сам провожу для того, чтобы определять тактику конкретную с учетом требования закона и федерального центра», — напомнил он.

Источник: РИА Новости