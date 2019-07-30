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Захватили с информационным десантом сотрудники ГИБДД и волонтеры жителей на дорогах Бердска

09:45 30.07.2019 Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области
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Сотрудники полиции и ребята рассказывали пешеходам, велосипедистам, водителям и пассажирам о том, как правильно вести себя в дорожном движении. Ведь на дороге все несут ответственность за свою безопасность и других участников дорожного движения.

Захватили с информационным десантом сотрудники ГИБДД и волонтеры жителей на дорогах Бердска
Ребята и сотрудники Госавтоинспекции вышли на дороги Бердска

26 июля 2019 года региональная Госавтоинспекция совместно с экипажем ДПС полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области и активистами волонтёрского корпуса МБУ ОДМ Бердска информационным десантом охватили несколько улиц Бердска. Сотрудники полиции и ребята рассказывали пешеходам, велосипедистам, водителям и пассажирам о том, как правильно вести себя в дорожном движении. Ведь на дороге все несут ответственность за безопасность свою и других участников дорожного движения. Водители транспортных средств внимательно слушали, как правильно перевозить ребёнка в автомобиле и о необходимости применения ремней безопасности, о том, что на дороге не только четырёх-колесный транспорт движется, но и двух-колёсный (мотоциклы, велосипеды, скутеры).

Как поступить в тех или иных случаях велосипедистам и пешеходам. Было приятно видеть, что люди активно отзывались на просьбу выслушать молодёжных активистов, с улыбкой брали в руки красочные листовки с требованием соблюдать ПДД и экземпляры газет «Stop – газета» и «Добрая дорога детства».

— Организаторы призывают всех быть неравнодушными к дорожной безопасности, потому что безопасность в наших руках! — обратились к бердчанам сотрудники УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области.

 

Захватили с информационным десантом сотрудники ГИБДД и волонтеры жителей на дорогах Бердска
Захватили с информационным десантом сотрудники ГИБДД и волонтеры жителей на дорогах Бердска
Захватили с информационным десантом сотрудники ГИБДД и волонтеры жителей на дорогах Бердска
Захватили с информационным десантом сотрудники ГИБДД и волонтеры жителей на дорогах Бердска
Захватили с информационным десантом сотрудники ГИБДД и волонтеры жителей на дорогах Бердска
Захватили с информационным десантом сотрудники ГИБДД и волонтеры жителей на дорогах Бердска
Захватили с информационным десантом сотрудники ГИБДД и волонтеры жителей на дорогах Бердска
Захватили с информационным десантом сотрудники ГИБДД и волонтеры жителей на дорогах Бердска
Захватили с информационным десантом сотрудники ГИБДД и волонтеры жителей на дорогах Бердска
Захватили с информационным десантом сотрудники ГИБДД и волонтеры жителей на дорогах Бердска
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