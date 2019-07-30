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Адвокат дьявола: на 10 млн рублей провернул квартирную махинацию юрист в Новосибирске

10:00 30.07.2019 Фото: Pixabay
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И отправился под суд. Мужчина обманным путем завладел тремя квартирами через займы: выдав деньги, он уклонялся от платежей, искусственно создавая условия для начисления неустойки.

Адвокат дьявола: на 10 млн рублей провернул квартирную махинацию юрист в Новосибирске
головное дело рассмотрит Центральный районный суд Новосибирска

Заместитель прокурора Новосибирской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летнего адвоката, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничества в особо крупном размере, повлекшие лишение права граждан на жилые помещения)

По версии следствия, адвокат выдавал гражданам займы под залог принадлежащего им недвижимого имущества и убеждал их в необходимости оформления на его помощников доверенности по распоряжению заложенной недвижимостью.

После выдачи займов он уклонялся от получения платежей либо предоставлял заемщика отсрочку по платежам, тем самым искусственно создавал условия для начисления неустойки.

Затем мужчина без ведома заемщиков заключил со своей помощницей, действующей на основании доверенностей, соглашения, по которым заемщики передали ему в собственность квартиры по существенно заниженной стоимости.

Так, злоумышленники завладели правом на квартиру рыночной стоимостью более 3, 3 млн. рублей, указав, что стоимость этой недвижимости по соглашению сторон определена в 1, 95 млн. рублей, и заемщик передает ее в собственность займодавца в счет погашения займа в сумме 1, 7 млн. рублей.

Таким образом мужчина завладел недвижимостью трех потерпевших, причинив им ущерб в размере около 10 млн. рублей.

Уголовное дело рассмотрит по существу Центральный районный суд г. Новосибирска.

Источник: Прокуратура НСО

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