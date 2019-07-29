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Красота / Общество

Важно знать: Какие продукты должны быть в меню женщины после 50 лет

17:37 29.07.2019 Фото: pixabay.com
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Эксперты в области питания рекомендуют включать в рацион после 50 лет пищевые источники витамина D, кальция, магния, пробиотиков, омега-3 жирных кислот и клетчатки.

Важно знать: Какие продукты должны быть в меню женщины после 50 лет
Источники магния: лиственные зеленые овощи, бобовые, орехи, семена, цельные зерна и продукция из них, тыква, бананы, темный шоколад

Эксперты в области питания рекомендуют включать в рацион после 50 лет пищевые источники витамина D, кальция, магния, пробиотиков, омега-3 жирных кислот и клетчатки.

Витамин D. Исследования показывают, что взрослые люди с низким уровнем витамина D имеют вдвое более высокий риск внезапной смерти.

Источники витамина D: яйца (желтки), грибы, сливочное масло, сыр, творог, морепродукты, рыбий жир.

Кальций. После 50 лет плотность костей снижается более быстрыми темпами. Среди женщин в возрасте после 50-ти почти треть становятся жертвами перелома костей. Чтобы поддержать костную массу, в питание необходимо включить продукты с кальцием.

Вот его источники: молочные продукты, темно-зеленые листовые овощи, фасоль и чечевица, орехи, сушеный инжир.

Пробиотики. Употребление продуктов с пробиотиками имеет много плюсов – оно помогает укрепить иммунитет, снизить уровень «плохого» холестерина, защищает от болезней десен, а также от набора лишнего веса, который становится актуальной проблемой в возрасте за 50.

Источники пробиотиков — это кефир, йогурт, кимчхи и квашеная капуста.

Омега-3 жирные кислоты. Эти вещества поддерживают здоровые функции зрения и мозга, улучшают состояние волос и кожи, полезны для кровообращения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Наконец, предотвращают депрессии и уменьшают воспаления.

Источники омега-3 жирных кислот: жирная рыба, льняное семя, грецкие орехи.

Магний. Продукты с магнием в возрасте после 50 лет способствуют поддержанию мышц, нервных функций, стабильного сердечного ритма, здоровой иммунной системы. Благодаря их употреблению сокращается риск инсульта, улучшаются механизмы регулирования уровня сахара в крови, выравнивается кровяное давление.

Источники магния: лиственные зеленые овощи, бобовые, орехи, семена, цельные зерна и продукция из них, тыква, бананы, темный шоколад.

Клетчатка. Присутствие клетчатки в рационе питания поддерживает здоровье кишечной микрофлоры и служит профилактикой скопления жира.

Источники клетчатки: фрукты, овощи, фасоль и чечевица, орехи, цельное зерно.

Источник: МедикФорум

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