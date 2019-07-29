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В День ВМФ не буянили моряки в Бердске

15:45 29.07.2019, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Лишь в отношении двоих бердчан полицейские применили меры профилактического воздействия.

В День ВМФ не буянили моряки в Бердске
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За прошлую неделю поступило 400 сообщений о происшествиях в отдел МВД по Бердску. 35 из них преступления, раскрыто 21, остальные остались нераскрытыми, — сообщил на совещании чиновников 29 июля начальник ОМВД по Бердску Владимир Соколов. Нераскрытые преступления — это хищение личного имущества граждан.

В сфере экономики выявлено одно преступление, два грабежа, один раскрыт, остальные преступления — кражи, отметил Соколов.

В течение недели прошли оперативно-профилактические мероприятия «Дебитор», «Район», «Нелегальный мигрант». Выявлены административные нарушения. 10 преступлений — по фиктивной регистрации иностранных граждан, составлены 8 административных протоколов. В целом в административной практике выявлено 35 административных правонарушений, по всем фактам составлены протоколы. Тяжких и особо тяжких преступлений допущено не было, подчеркнул Владимир Васильевич.

Автор видео Галина Панчева

Массового нарушения общественного порядка не было допущено в день открытия полевой олимпиады юных геологов и на День ВМФ, рассказал Соколов. В двух случаях в отношении граждан применялись меры профилактического воздействия, преступлений не допущено, акцентировал начальник ОМВД.

Автор видео Галина Панчева

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