Самые жуткие кладбища мира

На кладбище нельзя делать памятные фотографии. Известно, что фотографии могут хранить в себе ту энергетику, которая запечатлена на снимке. Говорят, что фотографии с кладбищ притягивают мертвых к живым.

В Праге таким является Еврейское кладбище, появившееся еще в 15 в. Самое древнее надгробие в нем датируется 1439 годом

Людям всегда было интересно и одновременно страшно встретиться лицом к лицу с чем-либо потусторонним. При этом большинство этносов и народов в древние времена создавали себе искусственных идолов, в которые по их поверьям вселялось нечто святое, божественное из параллельных миров. Например, у язычников считалось, что каждое природное явление наделено душой, оно живое и может «общаться» с людьми на своем «языке» – с помощью тайных знаков, подаваемых мистическим способом. Современный же человек более скептичен. В связи с тем, что научно-технический прогресс не стоит на месте, многие мистические вещи стали объяснимыми. Но при этом до сих пор, даже в развитых мегаполисах есть своя жуткая загадка…

Поверья и приметы

Большинство традиций, связанных с потусторонним миром, сохранилось и по сей день. Например, когда человек умирает, во всем доме завешивают зеркала плотной тканью, чтобы душа покойного не могла вселиться в него и остаться в нем «жить». При своем скептицизме и обоснованности многих потусторонних вещей, современный человек по-прежнему боится столкнуться лицом к лицу с чем-то неизведанным из параллельного мира. Что касается кладбищ, то поверья и приметы, связанные с ним, сохраняются и дальше.

Например, нельзя забирать с него еду обратно домой. Нужно либо раздать прохожим незнакомцам, либо скормить птицам и бездомным животным. Существует и такое поверье: если на кладбище выпала даже большая сумма денег из кошелька или сумки, ее ни в коем случае нельзя поднимать, иначе навлечете на себя беды, несчастья и болезни.

На кладбище нельзя делать памятные фотографии. Известно, что фотографии могут хранить в себе ту энергетику, которая запечатлена на снимке. Говорят, что фотографии с кладбищ притягивают мертвых к живым.

На похоронах на кладбище нельзя громко разговаривать, быть одетым в белое или цветное, одевать обувь с открытым носом или пятками.

Когда упал памятник на могиле усопшего – так душа пытается что-то донести до живых родственников, что-то им передать или сказать.

Плохой является примета, когда человек упал на похоронах. Считается, что живого тянет к земле, к мертвому царству и в скором времени ему уготована смерть. Но современные кладбища обустроены, за ними следит администрация города, они ухожены и облагорожены. А какова судьба древних кладбищ, о которых неизвестно большинству людей?

Жуткие уголки планеты

В мире насчитывается около 15 самых страшных древних кладбищ, на которых может гулять только самый смелый и отчаянный человек. В Праге таким является Еврейское кладбище, появившееся еще в 15 в. Самое древнее надгробие в нем датируется 1439 годом. На этом кладбище захоронения производились слоями, друг на друга. Многие люди, которые бывали на этом кладбище, видели на нем приведений, проходящих сквозь тяжелые, потрепанные временем и погодой, надгробия.

Сюда же относятся Парижские катакомбы, представляющие собой огромнейший подземный склеп, располагающийся прямо под столицей. Катакомбы пронизаны сетями из туннелей, растягивающихся на 300 км. В этих туннелях покоятся останки почти шести миллионов человек, а именно – стены катакомб «украшены» плотно утрамбованными друг к другу черепами и костями. Здесь постоянно происходят различные паранормальные явления: туристы видят то шары из эктоплазмы, то странный туман или даже тени призрачных душ умерших.

В Аргентине к такому роду кладбищ относится Реколета, располагающееся прямо в столице страны. При этом кладбище является одной из достопримечательностей Буэнос-Айреса. Здесь надгробия выглядят не просто как обычные памятники, а как целое искусство архитектурных произведений. А само кладбище имеет на своей территории улицы. Также, существует легенда о «Леди в белом», которую постоянно видят туристы или местные жители, посещающие Реколету.

В Канзасе есть кладбище, на котором расположены «врата ада». Если постучать по мистическому камню, который получил такое название, можно услышать голос самого дьявола!

В Чили на кладбище Ля-Нория, принадлежащее брошенному шахтерскому городку, у которого история пропитана насилием и рабством, можно увидеть ужасающее зрелище. Почти все могилы на кладбище полностью раскрыты. Ходят слухи, что с наступлением заката по земле кладбища начинают ходить призраки. Некоторые жители видели детей в заброшенной школе, которые целым классом «сидели на уроке».

«Ведьмино кладбище» расположено в одной из глубинок Теннеси, США. Здесь, прямо на надгробиях высечены жуткие пентаграммы, которые по приданиям содержат в себе нечистую силу. А местные жители довольно часто становятся свидетелями паранормальных явлений в виде летающих между могилами огней и странных свечений.

Однако стоит помнить, что кладбище – не место для увеселительных прогулок, целью которых является проверка своей храбрости, а памятное святое место о тех, кто не смог быть с нами рядом в эту минуту.