Как стать охотником в Бердске

Нарушителям закона никогда не стать охотником. Чтобы получить право на владение оружием, нужно пройти обучение и получить лицензию.

Добывать дичь охотники могут только при наличии путевки

Не мыслит себя без хобби большинство жителей Бердска. Если у прекрасной половины человечества увлечения проходят в большей степени в плоскости рукоделия, красоты и здоровья, то у мужчин нередко это спорт, охота или рыбалка. С рыбалкой все просто — взял удочку и пошел на бережок. Соблюдай правила рыболовства и уди себе рыбу. С охотой будет посложнее. Просто так с ружьем в лес не выйдешь — сразу же будешь причислен к нарушителям и браконьерам.

Как стать охотником? На этот вопрос «Курьер. Среда. Бердск» ответил председатель бердского охотобщества Игорь Кашин.

Получи охотничий билет

В первую очередь необходимо получить охотничий билет. По этому вопросу бердчане могут обратиться в бердское охотобщество или в МФЦ. С собой необходимо иметь две фотографии и паспорт, копию паспорта. Документы на будущего охотника отправляют в область и через две-три недели охотничий билет уже можно будет забрать. Можно отправиться в Новосибирск (ул. Жуковского, 100) и подать документы для получения охотничьего билета там. Через пять дней он уже будет готов.

Экзамен на владение оружием

Охота без оружия не охота, но чтобы получить его, необходимо пройти обучение по обращению с оружием и сдать экзамен. Например, в школе частного сыска в Академгородке. Всего в Новосибирской области шесть подобных центров. В бердском охотобществе есть все контакты и адреса этих фирм, а также информация о дате обучения и экзаменов, стоимости курсов и так далее.

Без сертификата ружье не купишь

Когда будущий охотник получает документ о прохождении обучения и сдаче экзаменов, ему нужно пройти медицинскую комиссию на владение оружием. Когда врачи дают добро, нужно идти в МФЦ и заполнить заявление через личный кабинет и сдать все необходимые документы для получения лицензии на приобретение охотничьего оружия. Придется ждать месяц, когда пройдет проверка. Например, людям, имеющим непогашенную судимость, или когда в течение года человек совершил два административных правонарушения, такую лицензию не выдадут.

Лицензия на покупку оружия действительна в течение полугода. Бердчанин может приобрести гладкоствольное оружие либо с рук, либо в магазине. Оружие регистрируется в отделе МВД, где на руки выдается регистрационное удостоверение.

Для членов общества путевки по низким ценам

Еще один нюанс — чтобы получать скидки на путевки на охоту (обходится почти в пять раз дешевле), нужно стать членом охотобщества. К тому же, неопытным новичкам более опытные коллеги подскажут, в каких местах лучше охотиться и раскроют нюансы охотничьего мастерства.

В этом году в сезон осенней охоты бердское охотобщество впервые будет выдавать разрешение на добычу во все охотхозяйства Новосибирской области. Опять же, только для членов общества.